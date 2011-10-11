Amnesty International: Тимошенко должна быть освобождена

Осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна быть освобождена, заявляет Amnesty International.

«Преследование Юлии ТИМОШЕНКО политически мотивировано. Предъявленные ей обвинения не признаются преступлениями во всем мире, это попытки криминализировать решения, которые она принимала во время своей работы», - заявил заместитель директора программы по Европе и Центральной Азии Amnesty International Джон ДАЛХУСЕН, сообщили УНИАН в Amnesty International.

«Неправильные политические решения такого рода – если это было именно так – должны быть наказаны избирателями, а не через суды. Осуждение ее на основании данных обвинений незаконно, и она должна быть немедленно освобождена», - заметил Дж.ДАЛХУСЕН.

«Суд над Юлией ТИМОШЕНКО высвечивает системные проблемы судебной системы в Украине, и то, каким образом проходил этот судебный процесс, подвергает сомнению независимость суда», - добавил он.

12 октября Amnesty International представит на пресс-конференции доклад о широко распространенной практике применения пыток и других видов жестокого обращения, вымогательства и произвольного задержания милицией в Украине.