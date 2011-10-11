Осуждение Тимошенко наиболее выгодно Путину?

Осуждение к семилетнему заключению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО наиболее выгодно главе правительства России Владимиру ПУТИНУ.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил директор Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян ПЕКЛО.

Эксперт отметил: «Первым, кто выиграет от такой ситуации, будет Россия. Концепция ПУТИНА по созданию Таможенного и Евразийского союзов не имеет никакого смысла без Украины, которая является ключевым государством в регионе».

«Украина на тарелке является «избирательным блюдом» для ПУТИНА», - сказал аналитик, напомнив, что недавно стало известно о намерениях российского премьера вернуться в Кремль после президентских выборов 2012 года.

По мнению Я.ПЕКЛО, власть делом Ю.ТИМОШЕНКО демонстрирует белорусские методы борьбы с оппозицией.

Он заметил, что США и Евросоюз не будут закрывать глаза на такую практику, добавив, что, скорее всего, Европа не согласится на создание ассоциации с Украиной, если вопрос не будет положительно решен.

Я.ПЕКЛО также назвал сомнительными массовые акции протестов в Украине.

«Очевидная нехватка лидера приводит к тому, что, во всяком случае сейчас, протесты плохо координируемы, и власть может легко организовать провокации, которые приведут к взрыву насилия. Это позволит ЯНУКОВИЧУ и его Администрации „защитить украинскую стабильность и единство государства” и раздушить оппозицию”, - отметил польский аналитик.Осуждение к семилетнему заключению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО наиболее выгодно главе правительства России Владимиру ПУТИНУ.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил директор Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян ПЕКЛО.

Эксперт отметил: «Первым, кто выиграет от такой ситуации, будет Россия. Концепция ПУТИНА по созданию Таможенного и Евразийского союзов не имеет никакого смысла без Украины, которая является ключевым государством в регионе».

«Украина на тарелке является «избирательным блюдом» для ПУТИНА», - сказал аналитик, напомнив, что недавно стало известно о намерениях российского премьера вернуться в Кремль после президентских выборов 2012 года.

По мнению Я.ПЕКЛО, власть делом Ю.ТИМОШЕНКО демонстрирует белорусские методы борьбы с оппозицией.

Он заметил, что США и Евросоюз не будут закрывать глаза на такую практику, добавив, что, скорее всего, Европа не согласится на создание ассоциации с Украиной, если вопрос не будет положительно решен.

Я.ПЕКЛО также назвал сомнительными массовые акции протестов в Украине.

«Очевидная нехватка лидера приводит к тому, что, во всяком случае сейчас, протесты плохо координируемы, и власть может легко организовать провокации, которые приведут к взрыву насилия. Это позволит ЯНУКОВИЧУ и его Администрации „защитить украинскую стабильность и единство государства” и раздушить оппозицию”, - отметил польский аналитик.