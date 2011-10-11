Фирташ: государство зависит от нас

На 29 ноября 2011 года назначено проведение объединительного съезда украинских организаций работодателей. Объединение должно состояться на базе Федерации работодателей Украины (ФРУ). Такое решение стало результатом заседания Совета ФРУ, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации.

По данным пресс-службы, председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий ФИРТАШ, выступая на заседании Совета ФРУ, сказал, что работодатели должны максимально консолидировать свои усилия и возможности для преодоления современных экономических вызовов, стоящих перед Украиной. Среди основных задач он назвал защиту национального производителя, развитие внутреннего рынка и создание новых рабочих мест в Украине.

«В нынешней непростой экономической ситуации Украина как никогда нуждается в сильной поддержке со стороны бизнеса. Мы создаем рабочие места, мы платим налоги, мы экспортируем продукцию, мы обеспечиваем приток валюты в страну. И здесь государство зависит от нас. Поэтому мы должны играть активную роль в экономическом взлете нашей страны», - отметил Д.ФИРТАШ.

По его словам, государство также должно защищать интересы украинских производителей за рубежом. «Государство должно лоббировать интересы украинских экспортеров. Потому что лоббируя интересы промышленности, мы поднимаем благосостояние нашей страны», – сказал Д.ФИРТАШ. По его словам, правительство Украины идет навстречу украинским работодателям. В частности, подписано генеральное соглашение о сотрудничестве с МИД Украины, а в ближайшее время пройдут предметные переговоры украинского бизнеса с деловыми кругами Индии и Китая. Также идет работа над соглашениями о сотрудничестве с Государственной таможенной службой, Антимонопольным комитетом Украины, Государственной налоговой администрацией Украины.

Д.ФИРТАШ считает, что для улучшения координации сотрудничества бизнеса и государства необходимо консолидировать движение работодателей. На данный момент в Украине насчитывается свыше 20 всеукраинских отраслевых и межотраслевых организаций работодателей. Планируется, что после их объединения Федерация работодателей Украины будет представлять интересы предприятий, на которых работает больше половины занятых в реальном секторе экономики Украины.

Как сообщает пресс-служба, участники заседания Совета ФРУ приняли решение о принятии в Федерацию десяти новых членов. Среди них – Всеукраинская ассоциация работодателей, «Укрлегпром», объединение работодателей металлургов, работодателей горняков, работников медицинской и микробиологической промышленности Украины и другие. Ассоциированными членами ФРУ стали ассоциации «Укравтопром», «Виноградари и виноделы Украины», Национальная ассоциация сахаропроизводителей, Всеукраинская организация деревообрабатывающей промышленности. Таким образом, за последний год – с момента, когда председателем украинских работодателей был избран Д.ФИРТАШ – новыми членами ФРУ стали 18 организаций.

Объединительный процесс работодателей, который начался в Украине в начале 2011 года, прошел практически во всех европейских странах. Единые структуры работодателей действуют во Франции, Бельгии, Великобритании, Австрии и других европейских странах, отметили в ФРУ.