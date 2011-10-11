Томенко: никто не ожидал, что Киреев вручит цветы Тимошенко

Оппозиция убеждена, что добьется того, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО будут на свободе.

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров партии «Батьківщина» Николай ТОМЕНКО сегодня в эфире радио «Свобода», сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

Как отметил Н.ТОМЕНКО, «никто в оппозиции не ожидал, что судья Родион КИРЕЕВ выпустит Юлию ТИМОШЕНКО на свободу, извинится перед ней и вручит цветы». «Было вполне понятно, что выполняется политический заказ власти и он должен, как минимум на уровне суда первой инстанции, быть завершенным», - сказал он.

В то же время, по словам вице-спикера, это не значит, что борьба остановилась. «Борьба продолжается и эту борьбу оппозиция будет осуществлять всеми предусмотренными действующим законодательством методами», - отметил Н.ТОМЕНКО. По его словам, это, в частности, подготовка апелляции к украинскому и европейскому судам; требование к парламентскому большинству поддержать совместные поправки оппозиции к закону о декриминализации и т. п.

Однако важнейшим, по убеждению Н.ТОМЕНКО, является то, чтобы общество поняло, что свободы человека и гражданина - это демократические ценности, которые важны не только оппозиции, а важны всем. «Необходимо, чтобы общество не просто виртуально обсуждало все это с кофе или пивом в Интернете, а реально влияло на течение событий», - подчеркнул он. «Поэтому наша надежда также на активизацию общества в борьбе за свои права и свободы», - добавил политик.

Такие действия, по убеждению вице-спикера, не сегодня – завтра приведут к тому, что Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и другие оппозиционные политики будут на свободе.