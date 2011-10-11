МИД Германии: Приговор Тимошенко не пройдет бесследно для Украины

Приговор, вынесенный сегодня экс-премьеру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, не пройдет бесследно для отношений Украины и Германии, а также Украины и Евросоюза, заявляет министр иностранных дел ФРГ Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

Как сообщает РИА «Новости», в заявлении министра говорится: "Сегодняшний приговор в отношении бывшего премьера Юлии ТИМОШЕНКО является для Украины возвратом назад. Он бросает тень на правовую систему в стране. Этот результат не пройдет бесследно для наших (Германии) отношений с Украиной и для отношений Украины с Евросоюзом».

По словам Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ, Германия будет "очень внимательно" наблюдать, как в Киеве поступят с другими бывшими членами Кабинета Ю.ТИМОШЕНКО.