Кличко полетел в США с политической миссией

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО в США обсудит с американскими высокопоставленными должностными лицами политику украинской власти, которая нивелирует демократические достижения предыдущих лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, сегодня В.КЛИЧКО прибывает с четырехдневным визитом в Соединенные Штаты Америки.

В Вашингтоне В.КЛИЧКО планирует встретиться с высокопоставленными американскими госслужащими, членами Конгресса США, лидерами Демократической и Республиканской партий, а также с представителям неправительственных организаций и экспертно-аналитических центров.

12 октября В.КЛИЧКО выступит в Институте Брукингса, а также встретится с научными работниками Фонда Маршалла, представителями Атлантического совета и международной общественной организации «Дом Свободы». Украинский спортсмен и политический лидер возложит венок к памятнику Тарасу Шевченко и посетит Музей Холокоста США вместе с членами американского еврейского общества.

13 октября в Нью-Йорке В.КЛИЧКО выступит в Институте Гарримана в Колумбийском университете и произнесет речь перед украинской общиной США в Украинском институте Америки. Кроме того, лидер партии «УДАР» встретится с представителями деловых кругов в Украинско-американском деловом совете, а также с журналистами ведущих американских СМИ.

По данным пресс-службы, во время официальных встреч и публичных мероприятий В.КЛИЧКО будет очерчивать цели Украинского демократического альянса за реформы (УДАР), а именно: возвращение к европейским демократическим ценностям, проведение экономических реформ, основанных на равных возможностях для предпринимателей, малого и среднего бизнеса; государственное финансирование социальных проблем наиболее незащищенных слоев населения.

В.КЛИЧКО также намерен выразить американским высокопоставленным должностным лицам свою обеспокоенность по поводу политики украинской власти, которая нивелирует демократические достижения предыдущих лет. В частности, будет обсуждаться несправедливое заключение представителей оппозиции, что, в свою очередь, ставит под угрозу перспективы европейской интеграции Украины.