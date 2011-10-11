Батькивщина раздает «коктейль Молотова» из романа Жадана (фото)

Возле Печерского суда столицы представители "Батькивщины молодой" раздают листовки с отрывком романа С.Жадана "Депеш мод", где рассказывается о том, как сделать коктейль Молотова. Об этом сообщают Украинские национальные новости.

В то же время, как написал у себя на странице в "Фейсбуке" бютовец Евгений Суслов, таким образом представители "Батькивщины молодой" "пропагандируют украинскую литературу": "Сегодня "Батькивщина молодая" проводит акцию по пропаганде современной украинской литературы. Под Печерским судом наши активисты раздают листовку с такой цитатой из романа "Депеш мод" Сергея Жадана".

Напомним, сегодня, во время оглашения приговора по делу Ю.Тимошенко, сторонники и противники Тимошенко устроили митинги на улице Крещатик. СМИ сообщают также о столкновениях между сторонниками Тимошенко и правоохранителями.

Как сообщал УНН, начальник пресс-службы ГУ МВД Киева Владимир Полищук сообщил, что за общественным порядком на Крещатике присматривают около тысячи милиционеров.