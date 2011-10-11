Янукович считает сегодняшнее решение суда по Тимошенко не окончательным

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что сегодняшнее решение суда относительно экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО является не окончательным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Республики Словения Данилом ТЮРКОМ в Киеве.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, приговор суда основывался на действующем Уголовно-процессуальном кодексе образца 1962 года.

«Но это не окончательное решение – впереди еще Апелляционный суд, и, безусловно, какое он примет решение, и в рамках какого законодательства он будет принимать это решение, это будет иметь большое значение», - сказал он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ заметил, что дело Ю.ТИМОШЕНКО досталось нынешней власти в наследство от предыдущей, поскольку расследование было начато после решения СНБО в феврале 2009 года.

«Поэтому оно (дело) расследовалось правоохранительными органами, и логически завершилось решением суда. Безусловно, решение суда было в рамках существующего Уголовно-процессуального кодекса», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.