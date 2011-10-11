Где Тимошенко будет отбывать наказание

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ заявляет, что приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО может быть обжалован в Апелляционном суде города Киева в течение 15 суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КИРЕЕВ заявил во время оглашения судебного решения по результатам рассмотрения уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО о газовых соглашениях 2009 года.

"Решение Печерского районного суда может быть обжаловано в Апелляционном суде города Киева в течение 15 суток с момента его оглашения", - сказал Р.КИРЕЕВ.

Суд в лице председательствующего по делу также постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО в пользу НАК "Нафтогаз Украины" 1 млрд. 516 млн. 365 тыс. 234 грн. 94 копейки причиненных убытков, а также 2 тыс. 538 грн. - в пользу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз за проведение экспертизы.

"Иск НАК "Нафтогаз Украины" подлежит удовлетворению, поскольку наличие причинной связи между преступными действиями ТИМОШЕНКО Ю.В. с нанесенными убытками, их размеры полностью подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами", - отметил Р.КИРЕЕВ.

"Суд постановил: ТИМОШЕНКО Ю.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 365 ч. 3 Уголовного кодекса Украины и назначить ее наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с запрещением занимать государственные должности, связанные с выполнением распорядительных и административно-хозяйственных решений. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить в виде содержания под стражей", - объявил Р.КИРЕЕВ свое решение.

Согласно постановлению суда, Ю.ТИМОШЕНКО будет отбывать наказание в учреждениях Киевской области. "Срок отбывания наказания считать с 5 августа 2011 года, учтя срок отбывания под стражей на досудебном следствии", - резюмировал Р.КИРЕЕВ.