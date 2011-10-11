МИД Франции уже намекает Украине на проблемы с соглашением об ассоциации

Париж считает приговор бывшему премьеру Украины Юлии ТИМОШЕНКО доказательством политической мотивации ее преследования и призывает украинские власти соблюдать Конвенцию о правах человека при апелляции защиты.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Бернар ВАЛЕРО на пресс-конференции в Париже, передает РИА «Новости».

"Приговор в отношении Юлии ТИМОШЕНКО был оглашен в рамках процедуры, которая однозначно не соблюдала права защиты. Это подтверждает, что юридическое преследование против бывших членов правительства ТИМОШЕНКО и нее самой являются политически мотивированными", - заявил Б.ВАЛЕРО.

Франция призывает украинские власти соблюдать европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении апелляции защиты Ю.ТИМОШЕНКО, а также во всех других юридических процедурах, которые идут в настоящее время.

"Франция и ее европейские партнеры неоднократно выражали в последние несколько месяцев свою озабоченность деградацией правового государства в Украине. Она напоминает, что это основной пункт, необходимый для заключения соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", - сказал пресс-секретарь министерства.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева сегодня, 11 октября, приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. По решению суда она не сможет занимать государственные должности в течение трех лет после отбытия наказания. Защита считает приговор своей подзащитной "позорной страницей в истории украинского правосудия" и заявляет, что в ближайшие дни обжалует его.

Украина надеется до конца 2011 года подписать соглашение с ЕС об ассоциации, ключевым элементом которого станет зона свободной торговли. Европейские политики предупреждали украинское руководство, что подписание соглашения об ассоциации может быть заблокировано, если Ю.ТИМОШЕНКО получит тюремный срок.