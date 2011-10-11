Эштон: ЕС глубоко разочарован приговором Печерского суда

Европейский Союз заявляет, что приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО подтвердил выборочность применения правосудия в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН от имени Евросоюза.

«ЕС глубоко разочарован приговором Печерского районного суда Украины по делу Юлии ТИМОШЕНКО. Приговор вынесен после процесса, который не соответствовал международным стандартам относительно честности, прозрачности и независимости юридического процесса, к чему я неоднократно призывала в моих предыдущих заявлениях», - отметила К.ЭШТОН.

«Это, к сожалению, подтверждает, что юстиция применяется выборочно в политически мотивированных преследованиях лидеров оппозиции и членов бывшего правительства», - заявила Верховный представитель ЕС.

По ее словам, это особенно разочаровывает на фоне председательства Украины в Комитете министров Совета Европы.

К.ЭШТОН от имени Евросоюза призвала компетентные украинские органы власти обеспечить честный, прозрачный и беспристрастный процесс во время апелляции по делу Ю.ТИМОШЕНКО и по делам других членов бывшего правительства. При этом право на апелляцию не должно приводить к каким-либо ограничениям относительно участия обвиняемых в следующих выборах в Украине, в том числе в парламентских выборах 2012 года.

К.ЭШТОН отметила, что Евросоюз будет учитывать это в своей политике относительно Украины. «То, как украинская власть в целом будет уважать универсальные ценности и верховенство права и, в частности, как она будет вести себя в этих делах, содержит риск глубокого влияния на двусторонние отношения ЕС-Украина, включая заключение соглашения об ассоциации, наш политический диалог и наше более тесное сотрудничество», - отметила К.ЭШТОН.