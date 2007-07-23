Оранжевые требуют от Януковича отстранить Рудьковского и Шуфрича

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» требует от премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА отстранить Николая РУДЬКОВСКОГО и Нестора ШУФРИЧА от исполнения обязанностей министров транспорта и по вопросам чрезвычайных ситуаций на время расследования аварии “фосфорного” поезда во Львовской области.

Об этом говорится в заявлении блока «Наша Украина – Народная самооборона», распространенном пресс-службой объединенных демократических сил.

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» выражает свое искреннее сочувствие пострадавшим соотечественникам и оценивает техногенную катастрофу “как подтверждение хаоса и некомпетентности в управлении ведущими отраслями украинской экономики”.

Блок напоминает, что за период пребывания Н.РУДЬКОВСКОГО в должности министра транспорта на железной дороге произошла не одна авария.

В то же время, по мнению членов блока, Н.ШУФРИЧ добирался до места трагедии на протяжении трех суток.

В блоке «Наша Украина – Народная самооборона» убеждены, что деятельность на занимаемых должностях министра транспорта Н.РУДЬКОВСКОГО и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Н.ШУФРИЧА является “ярким отображением деятельности нынешнего правительства в целом: его непрофессионализма и безразличия к проблемам граждан”.

«Наша Украина – Народная самооборона» требует от Кабинета министров Украины немедленно выделить материальную компенсацию пострадавшим от аварии под Ожидовом. Также, из-за отсутствия в Украине парламента и соответственно невозможности, согласно Конституции, отправлять в отставку министров, члены блока призывают премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА отстранить министров Н.РУДЬКОВСКОГО и Н.ШУФРИЧА от исполнения обязанностей на время расследования причин катастрофы во Львовской области.