Евросоюз считает приговор Тимошенко политически мотивированным

Евросоюз считает политически мотивированным приговор экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Мая КОСЬЯНЧИЧ, зачитавшая совместное заявление стран ЕС, передает РИА «Новости».

"Суд не соответствовал международным стандартам в том, что касается справедливого, транспарентного и независимого юридического процесса, к чему мы неоднократно призывали в предыдущих заявлениях", - сказала она журналистам в Брюсселе.

По словам М.КОСЬЯНЧИЧ, Евросоюз "глубоко обеспокоен" приговором Ю.ТИМОШЕНКО.

"Это (приговор), к сожалению, подтверждает, что правосудие (в Украине) применяется избирательно при политически мотивированных судебных преследованиях лидеров оппозиции и членов бывшего правительства", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева сегодня, 11 октября, приговорил экс-премьера Украины Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.