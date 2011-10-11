Зюганов не видел доказательств, что Тимошенко «что-то утащила»

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ называет обвинительный приговор экс-премьеру Украины Юлии ТИМОШЕНКО судилищем и сведением политических счетов, поскольку доказательств обогащения Ю.ТИМОШЕНКО в результате газовых соглашений с РФ нет, а цена продажи газа не превышала европейскую.

"Что касается суда, он мне больше напоминал судилище, когда пытались засудить и свести политические счеты. Это не украшает ни власть, ни правоохранительную систему Украины", - сказал Г.ЗЮГАНОВ РИА «Новости».

По словам лидера российских коммунистов, цена продажи газа Украине не превышала европейскую, а договор был заключен в соответствии с международной практикой.

"Доказательств, что в результате сделки ТИМОШЕНКО обогатилась или что-то утащила, я тоже не видел и не слышал", - заметил Г.ЗЮГАНОВ.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева сегодня, 11 октября, приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.