Тимошенко вывели из зала суда без наручников

Экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО вывели из зала Печерского районного суда г. Киева после объявления ей приговора.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как приговор был оглашен судьей Родионом КИРЕЕВЫМ, одна из присутствующих женщин пожилого возраста воскликнула: «Позор этой власти! То, что сделали с ТИМОШЕНКО, сделают с каждым».

Ю.ТИМОШЕНКО конвой вывел без наручников, и она в дверях помахала рукой всем присутствующим.