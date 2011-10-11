Тимошенко вступила в перепалку с Киреевым

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, поняв, что сегодня ей будет объявлен обвинительный приговор, пыталась перебить председательствующего по делу судью Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА во время оглашения решения по результатам рассмотрения уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в тот момент, когда Р.КИРЕЕВ заявил, что показания нескольких свидетелей в процессе не могут быть учтены судом.

"Сегодня стало понятно, что сегодня оппонирует диктатура… Я призываю вас - объединяйтесь вокруг общественных организаций, вокруг оппозиционных сил. И обязательно уберите авторитарную власть. С ней у вас будущего нет. И вы это чувствуете каждый день", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к присутствующим в зале.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в любом случае не прекратит борьбы против действующей власти. "Что касается меня - будьте уверены: я свою позицию не изменю, я буду с вами столько, сколько вам это будет нужно. И мы с вами обязательно построим страну для нас, для ваших детей. Страна будет европейской, сильной, демократической, свободной. Но за это нужно еще бороться. Я с вами", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Свое заявление Ю.ТИМОШЕНКО сделала стоя, а затем снова заняла свое место.