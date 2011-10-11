В Минобороны поведали, журналистка «провоцировала» солдат на интим

Военные прокуратуры Киевского и Дарницкого гарнизонов отказали в возбуждении уголовных дел из-за отсутствия состава и событий преступления по результатам проверки фактов, изложенных в телепрограмме “Деньги”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, военными прокуратурами завершены проверки относительно соответствия фактов и установления наличия случаев, унижающих честь и достоинство военнослужащих, изложенных в телепрограмме “Деньги” от 27 сентября телеканала “1+1”.

По результатам проверок военной прокуратурой Дарницкого гарнизона вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании статьи 6 пункта 2 Уголовно-процессуального кодекса Украины из-за отсутствия состава преступления, а военной прокуратурой Киевского гарнизона вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании статьи 6 пункта 1 Уголовно-процессуального кодекса Украины из-за отсутствия событий преступления.

Как отмечает пресс-служба Минобороны, журналистка телевизионной программы “Деньги” телеканала “1+1” пыталась спровоцировать солдат срочной службы к оказанию ими интимных услуг за деньги. “Все это удачно срежиссированное действо записывалось скрытой видеокамерой и потом было подано в эфир как утверждение о якобы существующей в некоторых воинских частях налаженной системе по оказанию интимных услуг солдатами. Более того, которых якобы командиры принуждают к этим действиям. Не менее “сенсационно” выглядели любительские фото и видеоматериалы, которые были использованы в сюжете, – ни один из них не имел отношения к украинской армии”, – заявляют в Минобороны.