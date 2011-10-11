Ющенко не доверяет свои анализы украинским лабораториям

Экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказывается от повторного анализа крови из-за вероятности необъективных результатов в украинской лаборатории.

Об этом он заявил в интервью Би-Би-Си.

Параллельно с политическими событиями В.ЮЩЕНКО в то время, как он заявляет, сделал 26 операций "по 4-5 часов с глубоким наркозом" в швейцарской клинике, название которой он не указал. Он считает плохое состояние своего здоровья следствием отравления диоксином, который был обнаружен в его крови в концентрациях 36-45 тысяч единиц. Такими, по словам В.ЮЩЕНКО, были результаты анализов его крови, сделанные в четырех международных лабораториях семь лет назад.

Сейчас В.ЮЩЕНКО согласится повторно сдать кровь на анализ в национальной лаборатории, только если Генпрокуратура приведет весомые причины для этого. "Национальная лаборатория может находиться под определенным влиянием, и выводы могут быть необъективными", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Генеральной прокуратуре Украины не исключают, что уголовное дело об отравлении В.ЮЩЕНКО может быть закрыто.

Генпрокуратура настаивает на новых анализах крови, однако В.ЮЩЕНКО, как и раньше, уклоняется от этой процедуры. Об этом на запрос газеты «Сегодня» сообщили в ГПУ, отметив, что экс-Президент не объясняет мотивов отказа, а просто игнорирует приглашение.

Информированный источник в прокуратуре выдвинул две версии такого поведения бывшего Президента, признанного пострадавшим: «Или ЮЩЕНКО не желает отвечать на вопросы, которые бы разоблачили его в явно ложных показаниях (о том, что отравление было), или не хочет подставлять людей, которые задумывали всю эту диоксиновую «спецоперацию» в угоду тогдашнему политическому моменту, в результате которой ЮЩЕНКО и стал Президентом».

Как отмечало «Сегодня», в Генпрокуратуре «говорят, что дело вообще скоро прекратят по статье об отсутствии состава или даже события преступления».

Справка УНИАН. В начале сентября 2004 года во время президентской кампании кандидат в Президенты В.ЮЩЕНКО почувствовал ухудшение здоровья и был доставлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в этом году Генпрокуратура не раз отмечала, что факт умышленного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

В декабре В.ПШОНКА сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версии, что отравления В.ЮЩЕНКО не было.

21 января этого года В.ЮЩЕНКО вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по делу о его отравлении.