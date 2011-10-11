Милиция задержала нескольких сторонников Тимошенко

Милиция задержала несколько сторонников экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которые перекрывали движение на Крещатике неподалеку от входа в Печерский районный суд Киева, где сегодня проходит объявление приговора по «газовому делу».

Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в городе Киеве, не уточнив в то же время, какое именно количество людей было задержано за несанкционированное перекрытие центральной улицы столицы.

При этом в ОСО заметили, что задержанных везут в Шевченковское райуправление милиции для составления протокола о правонарушении.