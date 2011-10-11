Киреев: После контрактов Тимошенко цена на газ выросла на 50%

Целый ряд проверок финансовой деятельности НАК "Нафтогаз Украины" показали, что после подписания в 2009 году с санкции экс-премьера Юлии Тимошенко газовых соглашений с российской стороной цена газа выросла более чем на половину, заявил судья Печерского суда Родион Киреев во время оглашения приговора Тимошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Все эти проверки проводились в период с 2008 по 2010 годы.

По словам судьи, в 2008 году средняя цена на газ составляла 179,5 долларов за тысячу кубометров, в то время как после подписания контрактов средняя цена на газ в 2009 году уже составила 232,9 долларов за тысячу кубов. Таким образом, сказала Киреев, цена на газ после подписания контрактов в 2009 году выросла на 53,8%

При этом ставка транзита осталась неизменной.

Генеральная прокуратура обвиняет экс-главу правительства в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году, которые, как утверждает следствие, нанесли ущерб украинскому государству, и просит суд приговорить Тимошенко к семи годам тюрьмы.