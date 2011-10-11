Милиция оттесняет сторонников Тимошенко в сторону Майдана
11:03, 11 октября 2011Политика
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Проезжую часть перед судом очистили
Бойцы спецподразделений милиции оттесняют сторонников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО от Печерского районного суда Киева на Крещатике в сторону Майдана Незалежности.
Как передает корреспондент УНИАН, милицией освобождена от участников митинга проезжая часть возле Печерского суда в направлении Бессарабской площади.
Как сообщал УНИАН, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО, приговор которой сейчас объявляется в Печерском районном суде Киева, перекрыли движение транспорта на Крещатике возле суда.
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