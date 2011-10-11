Милиция оттесняет сторонников Тимошенко в сторону Майдана

11:03, 11 октября 2011
Политика
3260 0

Проезжую часть перед судом очистили

Бойцы спецподразделений милиции оттесняют сторонников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО от Печерского районного суда Киева на Крещатике в сторону Майдана Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, милицией освобождена от участников митинга проезжая часть возле Печерского суда в направлении Бессарабской площади.

Как сообщал УНИАН, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО, приговор которой сейчас объявляется в Печерском районном суде Киева, перекрыли движение транспорта на Крещатике возле суда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter