Милиция оттесняет сторонников Тимошенко в сторону Майдана

Бойцы спецподразделений милиции оттесняют сторонников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО от Печерского районного суда Киева на Крещатике в сторону Майдана Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, милицией освобождена от участников митинга проезжая часть возле Печерского суда в направлении Бессарабской площади.

Как сообщал УНИАН, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО, приговор которой сейчас объявляется в Печерском районном суде Киева, перекрыли движение транспорта на Крещатике возле суда.