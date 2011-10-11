Сторонники Тимошенко перекрыли Крещатик

Сторонники экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, приговор которой сейчас объявляется в Печерском районном суде Киева, перекрыли движение транспорта на Крещатике возле суда.

Как передает корреспондент УНИАН, теперь с обеих сторон вдоль колонны сторонников оппозиции выстроились бойцы «Беркута» и сотрудники внутренних войск в полной экипировке.

Кроме того, проезжая часть с обеих сторон возле суда перекрыта плотно поставленными милицейскими автобусами.