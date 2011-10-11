Сторонники Тимошенко перекрыли Крещатик
11:00, 11 октября 2011Политика
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По бокам колонны - "Беркут"
Сторонники экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, приговор которой сейчас объявляется в Печерском районном суде Киева, перекрыли движение транспорта на Крещатике возле суда.
Как передает корреспондент УНИАН, теперь с обеих сторон вдоль колонны сторонников оппозиции выстроились бойцы «Беркута» и сотрудники внутренних войск в полной экипировке.
Кроме того, проезжая часть с обеих сторон возле суда перекрыта плотно поставленными милицейскими автобусами.
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