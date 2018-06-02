Виктор Небоженко: Януковичу преподнесли два «сюрприза»

Виктор Небоженко - руководитель центра «Украинский барометр». Барометр, как известно, - это прибор, измеряющий атмосферное давление. Интервью с Виктором Сергеевичем - попытка определить политическое давление Украины и спрогнозировать "погоду" на завтра.

Виктор Сергеевич, сегодня начали читать приговор Тимошенко. У журналистов сложилось мнение, что власть хочет выйти из правового тупика, созданного процессом над лидером оппозиции, и не знает как. Какой сценарий был бы для правящей политсилы оптимальным?

Помните подобные процессы в Советском Союзе? Судят диссидента. Масса судей, масса зрителей. Запад давит на СССР. Позже, несмотря на обвинительный приговор, подсудимого сажают в самолет, и отправляют из страны. Этого хотела бы правящая партия и сегодня. Но сейчас так просто отпустить Тимошенко уже нельзя. Разрушается с таким трудом созданная репрессивная правоохранительная машина, которая выхватывает любой тип сопротивления, вмешательства в политику, диссидентства и тут же делает его уголовным. При этом многие типы экономических преступлений освобождаются от преследования. Это характерно для авторитарного латиноамериканского типа, когда закон воспринимается только как орудие борьбы с инакомыслием. Запад очень хорошо это знает. Ведь лидеры западных демократий много раз сталкивались с такими полуавторитарными режимами. Вы легко вспомните ситуацию из истории, когда президент Франции или канцлер Германии упрекает солидного африканского вождя, что нельзя кушать маленьких детей или нельзя своих политических противников отдавать на съедение львам. А вождь говорит: у нас суд такой и боги сами разрешают эти проблемы. Поэтому когда Янукович говорит, что у нас все решает суд, то Запад не верит и говорит: «У нас большой опыт общения с такими ситуациями». Такая была практика.

Какие варианты развития ситуации?

Для власти самое простое – послать дело на доследование. Или позволить защите подать быструю апелляцию в Верховный суд Украины, который все это быстро разрушает и признает Тимошенко невиновной. Но это удар по политической позиции и новой роли прокуратуры в Украине. Когда прокуратура Украины с подачи элиты, то ли Генерального прокурора, то ли заместителя Генерального прокурора требует семь лет для Тимошенко, она на самом деле загоняет в ловушку не Тимошенко, а Януковича, который и помиловать ее не может, и не может сказать, что прокуратура ошиблась. Самый простой выход: он зовет Генерального прокурора и говорит: признайтесь, что дело было плохо подготовлено. Начинайте сначала, и ищите дело с новым составом, и с новым содержанием. Вот, например, Тимошенко неправильно купила пять машин скорой помощи и одну из них оставила у себя на даче. Это, как Луценко судят за сорок тысяч гривен. Или предположим, предъявить Тимошенко обвинения, что все убийства за последние двадцать лет, начиная с Гетьмана, и заканчивая отравлением Ющенко, это дело Тимошенко. Полагаю, тот же Ющенко не откажется снова поработать свидетелем.

Но тогда встает вопрос, а что с горе-следователями и сотрудниками прокуратуры, которые так легкомысленно подставили Януковича? Янукович не совсем виноват. Он ведь не подозревал, что право может стать для него серьезной политической проблемой. Он - человек, выросший в суровых условиях регулярного конфликта с законом, в той тяжелой среде, где право, судья и закон должны быть всегда слабее как бандита, так и партийного работника. Он не подозревал, что вдруг обычное преследование своего политического противника методом закона и правоохранительных структур может вылиться в такой скандал. Но он быстро учится. И если теперь жизнерадостный Пшонка принесет ему новые дела на «перспективных» политзаключенных, то Янукович очень осторожно будет рассматривать фотографии этих вероятных страдальце и узников совести.

Если Тимошенко выпустят, можно будет рассчитывать, что процесс евроинтеграции Украине не будет приторможен?

Думаю, что Янукович не до конца понимает, что такое евроинтеграция. Если бы Запад ему прямо сказал, что фактором вашей евроинтеграции являются ваши деньги, которые лежат в наших европейских банках, то он бы быстро сделал правильное телодвижение. А у него какое-то мифическое представление о евроинтеграции, как о неком приеме «погулять налево». Это как случайная сексуальная связь, которую могут заметить, а могут не заметить. Люди у власти не понимают, что это мировоззренческий и цивилизационный выбор, что это последствия для собственного режима власти. Янукович воспринимает это, как некое туристическое присоединение Украины к большому европейскому материку. И тут западные лидеры тоже немного виноваты. Ему говорят, что ЕС - это высокие стандарты, но не объясняют риски для самого Януковича. Этим, кстати, воспользовался Кремль, который активизировал противоположный проект - Евразийский союз. И поэтому у Януковича голова кругом. Он, как постаревшая невеста, за которой стали приударять большие красивые парни.

Путин - что ли большой и красивый?

У него работа быть большим. Хотя Янукович даже на коленях будет выше его. И тем противоестественнее их союз.

Как сказывается на рейтингах БЮТ и ПР судебный процесс?

Никак. У Тимошенко есть свой электорат, который от нее не откажется. Ни рейтинги власти, ни рейтинги оппозиции не растут. Население не воспринимает судебный процесс, как нечто мерзкое. Тяжелое экономическое положение, глубокое разочарование, которое второй раз после Ющенко получает вся Украина, нивелирует восприятие от суда.

У Януковича есть ястребы и голуби в окружении или он все решает сам?

Он признает подготовленные кем-то решения. А потом он, как Ющенко доказывает, что это личное решение. Он мало чем отличается от Ющенко, только не называет «люби друзи», вырос в другой среде и понимает, что такими словами не разбрасываются. Он, как человек, который танцует танго без партнера. Иногда делает второй шаг, иногда шестой. Его движения выглядят слаборациональными и безобразными, а иногда смешными, как у Чарли Чаплина.

Но выбирать лидера сейчас не из кого, правда?

Правда. БЮТ разрывают на части. Без Тимошенко он очень быстро развалится. Средний аппарат БЮТа, если Тимошенко посадят, очень быстро ее предаст. Да и Турчинов тоже предаст.

Турчинов никогда ее раньше не предавал...

Если Тимошенко посадят, то вряд ли он захочет перестукиваться с ней из другой камеры. Он предпочтет писать книги о мужестве политиков, чем самому испытывать эти чувства. У нас полукриминализованная и сектантская свобода, которая приносит больше удовлетворения Медведеву и Путину, чем собственно электорату и Украине. И олигархическая свобода, носителем которой является лидеры партии «Фронт Змін». К слову, у путинского «Народного фронта» и у «Фронту Змін» Яценюка одни и те же российские политтехнологи. Представляете, какой уровень управляемости капитала, если в РФ во время президентской кампании на Путина и в Украине во время президентской кампании на Яценюка работают одни политтехнологи? Тут вспоминается Киреев, который как-то обмолвился, что Тимошенко обманула Путина и Украину. Как-то с трудом верится, что она могла обмануть первого. Тут с же политтехнологами, трудно поверить, что они могли обмануть обоих.

Я слышала, что спонсор кампании Яценюка согласился работать только с этими российскими политтехнологами, поскольку он только их оплачивал.

Я же говорю об управляемости капитала. И снова олигархи, которые помогают молодой надежде. Украина все это уже проходила.

Скажите, почему Янукович открыл дело против Кучмы, если понимал, что он не доведет его до конца?

Все эти дела, как я упоминал, только потому, что у него было легкомысленное представление о том, чем должны заниматься правоохранители. Он должен уволить половину Администрации Президента, которая занимается правоохранителями и подчистить прокуратуру. Он страдает из-за их инициатив, а они пожимают плечами. Янукович не предполагал, что так будет тяжело рождаться приговор Тимошенко. Не может же он на фоне тяжелого приговора пожалеть Кучму.

Этот процесс буквально «раздел» прокуратуру. Вопросы к свидетелю типа, откуда вы знали, что будет плохая погода? Или "почему вы как министр, встречались с председателем Укратрансгаза" не оставляет сомнений в чистоплотности и IQ украинских прокуроров.

В мире есть практика, когда победитель судит побежденных. Но это либо проходит в духе переворота: тройка судей, недельное псевдорасследование и расстрел. Либо проходит долго, годами с соблюдением всех норм. А наши выбрали самый худший вариант, нечто среднее. И не вариант, когда противника быстро расстреливают, и не длительное расследование с соблюдением всех норм. Посмотрите, десять лет не могут посадить Берлускони. Потому что там соблюдается процедура.

Сейчас готовится замена в правительстве. Чем вы ее объясните?

Самое сладкое место - место министра финансов. Когда стало известно, что мы не получим легких для кражи денег МВФ... а кража денег МВФ всегда было любимым занятием для тех, кто приходил к власти. Но в этой ситуации либо придется закручивать гайки (ну тогда и себе тоже), либо тогда отнимать друг у друга собственность. В стране закончились деньги. Когда Януковичу говорят, что денег нет, то снова сюрприз. То, оказывается, право должно действовать, то, оказывается, и денег нет. Ну две таких неприятности - это тяжело для психики.

Когда открывали НСК Олимпийский, я вспоминала погромы в Британии. Там тоже простой народ залили пивом и присадили на футбол. А потом пусть и отупевшее общество все равно оказалось недовольным уровнем потребления и стало устраивать погромы. Вот и сейчас украинских людей хотят купить пивом и футболом…

Да это правда. Людям хотели преподнести зрелище. Рискну предположить, что судебное преследование Тимошенко тоже должно было стать заменой изрядно поднадоевшей телеполитике. Два гражданина РФ окопались на наших телеканалах. Эти заезжие маги короткой лжи оказались списанными в больших телеимпериях и приехали в провинцию поражать ее своими банальностями.

А сумеют ли футбольные чемпионаты отвлечь людей от проблем?

Вы видели, что на открытии стадиона в Киеве ораторское красноречие президента столкнулось в непониманием семидесяти тысяч человек?

Да, они улюлюкали, когда выступал Янукович…

Улюлюкали и явно получали от этого удовольствие. И если он бы вышел на бис, они бы снова обдали его волной публичного презрения. Поэтому я начинаю подозревать, что не так легко будет Януковичу открывать ЕВРО под аккомпанемент толпы. А каково это будет иностранным фанатам! Политика на стадионе считается показателем авторитарной проблемы. Там ты можешь закричать, зная, что тебе за это ничего не будет. Запад тоже знает. Янукович еще подумает, нужно ли ему открывать чемпионат Европы в Киеве, зная, как его примут. Политика обязательно будет на стадионе во время проведения ЕВРО. А потом будут обнародованы коррупционные скандалы.

Люди не откажутся ехать в Киев по политическим причинам, футболисты - не самые развитые носители политической культуры. Но при этом, не сомневаюсь, что десять тысяч британцев и пятнадцать тысяч немцев с большим удовольствием поулюлюкают против президента, которого даже не знают. Это называется солидарность. И когда омоновцы будут спрашивать у подвыпившего поляка или немца, понимает, за президента какой страны он благодарит жителей Донбасса, и знает ли он, где этот Донбасс находится, он будет радостно кивать и говорить: «Да-да. Донбасс на стадионе». Чемпионат будет политизирован. Тимошенко сумеет устроить очень веселую жизнь в период Чемпионата, даже сидя в тюрьме. Каждый выбирает свою карму.

Может Президент возьмется за ум и выпустит Тимошенко?

Если бы он был вором районного масштаба, у него было бы время на это. Он - Президент. Мудрость должна появляться на второй день после инаугурации.

Беседовала Маша Мищенко