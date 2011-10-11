Под Печерский суд подтягиваются сторонники и противники Тимошенко

По состоянию на 10.30 количество сторонников и противников экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, принимающих участие в митингах на Крещатике возле Печерского районного суда Киева, увеличилось.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, в массовых акциях принимает участие около тысячи сторонников общественной организации «Общевойсковой союз» и около 800 сторонников партии «Батьківщина».

В акции противников Ю.ТИМОШЕНКО преимущественно принимает участие студенческая молодежь, в акции сторонников – в основном люди средних лет и пожилые.

По данным милиции, пока нарушений общественного порядка не наблюдается.