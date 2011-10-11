Тимошенко: Мне жаль Януковича... шапку Мономаха нельзя украсть

Бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что чувствует в себе силы бороться за интересы Украины, и уверенна, что режиму Президента Виктора ЯНУКОВИЧА осталось не долго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в зале Печерского районного суда Киева во время перерыва, объявленного судьей Родионом КИРЕЕВЫМ в заседании в ходе оглашения приговора по уголовному делу против нее.

«Не годы править авторитарному режиму в Украине. Осталось не долго. Никакие политические приговоры не позволят остановить развитие Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она отметила, что в случае, если она будет осуждена, это придаст украинцам сил сопротивляться диктатуре. «Диктаторы не уходят сами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что это является не только делом политических партий и политиков, а это является делом всех граждан. «Мне жаль В.ЯНУКОВИЧА, он себя дискредитирует, вычеркивает из истории. Шапку Мономаха нельзя украсть, как ондатровую шапку», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. В то же время она отметила, что процесс против нее демонстрирует слабость как Президента, так и всей власти. «Чувствую в себе силы, веру, воодушевление. А самое главное – стоять за интересы Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поблагодарила журналистов за присутствие в зале суда, и, в то же время, подчеркнула, что процессом против нее В.ЯНУКОВИЧ сознательно торпедирует движение Украины к Европейскому Союзу, несмотря на проевропейскую риторику.