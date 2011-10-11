На украинский рынок выходит компания E2Market – пресс-брифинг

В четверг, 13 октября, в 19.00 в рамках очередного заседания маркетинг-клуба Американской торговой палаты в сотрудничестве с маркетинговым агентством «Палс» состоится пресс-брифинг, посвященный выходу на украинский рынок компании E2Market.

E2Market предоставляет уникальные комплексные маркетинговые и IT услуги, аналогов которых на сегодняшний день нет на украинском рынке. Информационные технологии – наиболее интенсивно растущий рынок, его возможности для продвижения бизнеса не ограничены. И сейчас как никогда важно быть в курсе самых последних технологических новшеств и тенденций и опережать конкурентов в использовании самых современных и продвинутых инструментов.

Темы, вынесенные на заседание маркетинг-клуба:

Как с помощью Интернета увеличить объем продаж и повысить узнаваемость бренда?

Как эффективно использовать аналитические возможности Интернета для оптимизации вашего бизнеса?

Как организовать продажу он-лайн без больших капиталовложений?

Докладчик: Джордж ЛАНГ - основатель и генеральный директор компании E2Market.

Программа:

18:00 –18:30 – регистрация СМИ.

18:30 –19:00 - пресс-брифинг и общение с докладчиком.

19:00 – 22:00 – заседание маркетинг-клуба.

Помимо дискуссии все участники заседания смогут принять участие в целом ряде нетворкинг–мероприятий и розыгрыше призов от спонсоров.

В ходе мероприятия всем гостям будет предложено пиво от компании Miller Brands Украина, знаменитый пунш от агентства Pulse, безалкогольные напитки от Coca-Cola Beverages Украина и разнообразные закуски от Hyatt Regency Kyiv.

Место проведения мероприятия: Бальный зал отеля Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5).

E2Market

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