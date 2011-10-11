На украинский рынок выходит компания E2Market – пресс-брифинг
В четверг, 13 октября, в 19.00 в рамках очередного заседания маркетинг-клуба Американской торговой палаты в сотрудничестве с маркетинговым агентством «Палс» состоится пресс-брифинг, посвященный выходу на украинский рынок компании E2Market.
E2Market предоставляет уникальные комплексные маркетинговые и IT услуги, аналогов которых на сегодняшний день нет на украинском рынке. Информационные технологии – наиболее интенсивно растущий рынок, его возможности для продвижения бизнеса не ограничены. И сейчас как никогда важно быть в курсе самых последних технологических новшеств и тенденций и опережать конкурентов в использовании самых современных и продвинутых инструментов.
Темы, вынесенные на заседание маркетинг-клуба:
Как с помощью Интернета увеличить объем продаж и повысить узнаваемость бренда?
Как эффективно использовать аналитические возможности Интернета для оптимизации вашего бизнеса?
Как организовать продажу он-лайн без больших капиталовложений?
Докладчик: Джордж ЛАНГ - основатель и генеральный директор компании E2Market.
Программа:
18:00 –18:30 – регистрация СМИ.
18:30 –19:00 - пресс-брифинг и общение с докладчиком.
19:00 – 22:00 – заседание маркетинг-клуба.
Помимо дискуссии все участники заседания смогут принять участие в целом ряде нетворкинг–мероприятий и розыгрыше призов от спонсоров.
В ходе мероприятия всем гостям будет предложено пиво от компании Miller Brands Украина, знаменитый пунш от агентства Pulse, безалкогольные напитки от Coca-Cola Beverages Украина и разнообразные закуски от Hyatt Regency Kyiv.
Место проведения мероприятия: Бальный зал отеля Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5).
E2Market
04107, Киев
ул. Багговутовская, 17/21
Тел: 044 537-7444
Факс: 044 537-7445
Контактное лицо:
Екатерина ТАРАСЕНКО
Тел: 050-536-06-71
Email: k.tarasenko@pulse.ua