Нардепы не смогли пробиться через кордоны «Беркута»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заверяет, что народные депутаты от оппозиции и сторонники экс-премьр-министра Юлии ТИМОШЕНКО не допустят провокаций возле Печерского районного суда Киева, где сегодня объявляется приговор по «газовому делу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил журналистам.

По его словам, депутатам от оппозиции известны заявления представителей действующей власти о возможных провокациях, но их задача - не допустить этого.

Через плотные кордоны спецподразделения "Беркут", которые окружили оба входа в Печерский райсуд, народным депутатам от оппозиции не удалось попасть даже во внутренний двор суда.

Подавляющая часть депутатов находится в палаточном городке на Крещатике.