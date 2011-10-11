Защита Тимошенко требует от Киреева выключить кондиционер

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ продолжает объявлять приговор по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, во время объявления решения в зале включили кондиционер, который расположен за спиной Ю.ТИМОШЕНКО.

Защитники из круга близких родственников, муж экс-премьера Александр ТИМОШЕНКО и дочь Евгения КАРР обратились с просьбой к судье выключить кондиционер, но судья проигнорировал эту просьбу и продолжил зачитывать приговор.