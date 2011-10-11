В зал Печерского суда набилось около 100 журналистов

В зале Печерского райсуда Киева собралось около 100 представителей СМИ, в том числе иностранных, которые ожидают начала объявления приговора экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом в зале отсутствуют народные депутаты.

Из зала убраны лавки, и все журналисты стоят.

Однако не все представители СМИ смогли попасть в зал заседаний, поэтому они остались во дворе суда. Также большое количество журналистов не попали даже во двор.

По словам журналистов, которым удалось оказаться в зале заседаний, в них неизвестные бросали горсти битого стекла, когда они заходили в арку суда.

Ю.ТИМОШЕНКО уже завели в зал суда. Она на входе сказала: «Слава Украине!». Рядом с ней находятся ее муж Александр ТИМОШЕНКО и дочь Евгения КАРР. Муж обнял Ю.ТИМОШЕНКО, а дочь поцеловала ее.

Обращаясь к журналистам, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Этот приговор ничего не изменит. Я буду бороться за Украину, ее свободу и независимость». Она в который раз заявила, что приговор был написан Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.