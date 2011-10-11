Нардепы пытаются прорвать кордоны «Беркута»

Народные депутаты – члены фракции БЮТ-"Батьківщина" и других оппозиционных партий пытаются прорваться во двор Печерского районного суда города Киева сквозь кордон спецподразделения "Беркут", который плотно окружил подходы к зданию суда на Крещатике.

Об этом сообщает сайт лидера «Батьківщини» Юлии ТИМОШЕНКО.

"Вчера председатель суда подписала резолюцию такую же, как и журналистам. Но по журналистам нет запрета, а по нас есть запрет. То есть, председательствующий в суде должен зайти в зал суда и рассмотреть это ходатайство и запустить, но что-то долго. Не пуская нас, они грубо нарушают Конституцию и законы Украины. Это просто позорн", - сказал председатель фракции БЮТ-"Батьківщина" Иван КИРИЛЕНКО.

Сначала народные депутаты Андрей КОЖЕМЯКИН, Сергей МИЩЕНКО и Роман ЗАБЗАЛЮК пытались пройти сквозь кордон "Беркута", демонстрируя удостоверение парламентариев, но их усилия оказались напрасными.

На данный момент журналисты, которые не смогли попасть даже кво двор Печерского суда, и народные депутаты продолжают стоять возле арки, ведущей во двор, надеясь все же попасть в зал суда.

30 сентября председательствующий по делу Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ постановил при вынесении судебного решения допустить в зал судебных заседаний кроме участников процесса только представителей средств массовой информации для обеспечения возможности проведения аудио-, видео- и фотофиксации.

В свою очередь, адвокаты Николай СИРЫЙ и Юрий СУХОВ сделали заявления на действия председателя из-за ограничения допуска граждан в зал судебных заседаний. "Суд ограничил право открытости рассмотрения уголовного дела. Не может быть ограниченное количество присутствующих в зале и лишение желающих присутствовать при объявлении приговора. Поэтому я против действий председателя. Они нарушают не только права Юлии ТИМОШЕНКО, но и права всех граждан Украины", - добавил защитник Александр ПЛАХОТНЮК.