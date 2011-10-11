К Печерскому суду подтянули около тысячи силовиков
09:03, 11 октября 2011Политика
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Милиция, "Беркут", Внутренние войска...
С целью охраны общественного порядка возле Печерского районного суда Киева, где сегодня будет объявлен приговор экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, привлечены около тысячи сотрудников милиции, бойцов спецподразделения МВД «Беркут» и военнослужащих Внутренних войск МВД.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.
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