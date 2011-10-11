Эксперт: мягких заявлений о Тимошенко в Украине не понимают

Европейские чиновники после встреч с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ говорят, что позицию Европейского Союза по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Украине понимают и что проблема решается.

Об этом сказал руководитель представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ в интервью Институту Горшенина.

Он напомнил, что на сегодняшний день было около 30 заявлений от статусных представителей ЕС по поводу дела Ю.ТИМОШЕНКО. По его словам, это министры, это главы государств, это главы правительств, которые говорили о правовом государстве, о демократии в Украине. И, наконец, отметил эксперт, министры иностранных дел ЕС заявили устами министра иностранных дел Франции Алена ЖЮППЕ, что без решения проблемы Ю.ТИМОШЕНКО не будет успешного заключения договора об ассоциации с Евросоюзом.

Н.ЛАНГЕ напомнил, что это было официальное заявление, и А.ЖЮППЕ сказал, что не все, но большинство министров иностранных дел стран ЕС поддерживают эту позицию.

«Если мягкие заявления про ценности в Украине не понимают – тогда уже прямым текстом европейские политики об этом говорят. И я думаю, что это не дипломатические игры, это действительно серьезно», - отметил он.

Н.ЛАНГЕ объяснил, что тут не только об Украине идет речь. «Каким сигналом это будет для Северной Африки, для Беларуси, для Армении? Что мы можем сделать как Европейский Союз, чтобы эти страны стремились к демократии, к правовому государству, если мы заключим договор со страной, где официально почти 30 человек – главы государств, главы правительств – видят проблему? Это невозможно для ЕС. Проблему надо решить, чтобы успешно заключить договор с ЕС», - отметил он.

«И, кстати, насколько я слышал, все представители ЕС, которые напрямую общались с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ в последнее время, возвращались со встречи с ним с чувством, что позиция Европейского Союза в Украине понимается и что проблема решается», - добавил эксперт.