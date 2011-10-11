Тимошенко привезли в суд

Сторонники экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО собираются возле здания Печерского районного суда, где сегодня в 9.00 судья Родион КИРЕЕВ начнет зачитывать приговор по делу относительно превышения ею полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, на улицах, прилегающих к Крещатику, стоит больше десятка автобусов с «беркутовцами».

Представители «Беркута» также находятся во внутреннем дворике Печерского суда.

Над аркой, которая ведет с Крещатика к суду, развернут плакат «Судья Киреев! Вынеси справедливый приговор!».

В суд пришли множество журналистов, в том числе заграничных СМИ. Прессу начали пускать во двор возле суда уже в 7.30.

В 7.45 в суд привезли саму Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, 30 сентября Р.КИРЕЕВ объявил перерыв в заседании “ориентировочно до 11 октября”. Тогда же судья принял решение, что на вынесение приговора в зал судебных заседаний будут допущены лишь журналисты. Другим лицам, в частности народным депутатам, судья не позволил присутствовать на вынесении приговора, сославшись на то, что парламентарии систематически нарушают порядок в зале суда.

Еще раньше судья позволил прямую видеотрансляцию объявления приговора.

Народные депутаты заявили, что запрет на присутствие в зале суда нарушает их права, и они намереваются попробовать все же принять участие в сегодняшнем заседании. Оппозиция также призывала своих сторонников прийти к зданию суда.

В свою очередь в Главном управлении МВД Украины в г. Киеве сказали, что если народные депутаты из оппозиционных фракций попробуют нарушить установленный судьей Р.КИРЕЕВЫМ запрет на присутствие в зале суда любых лиц, кроме журналистов, «не исключено, возникнут некоторые осложнения при охране общественного порядка».