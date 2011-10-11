Томенко рассказал, почему власть торопится принять избирательный закон

Власть спешит с принятием избирательного закона, поскольку понимает, что в парламенте следующего созыва при условии сохранения пропорциональной системы не сможет сформировать большинства.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, комментируя регистрацию в ВР соответствующего законопроекта.

«Регистрация этого законопроекта свидетельствует о том, что власть прекрасно понимает, что в условиях сохранения пропорциональной системы те партии от власти, которые пройдут в Верховную Раду, не смогут сформировать большинство», - считает он.

По словам вице-спикера, социологические исследования, которые проводились в последнее время, зафиксировали падение рейтинга пропрезидентских фракций и партий и рост рейтинга оппозиции.

«Идет стремление, независимо от того, как проголосует общество, сохраниться при власти с помощью привлечения денег и админресурса в мажоритарных округах», - добавил Н.ТОМЕНКО.

Он убежден, что в случае принятия закона о выборах народных депутатов по смешанной системе проведение выборов в Украине не будет иметь смысла, поскольку за счет мажоритарной составляющей позиция общества будет фактически ревизована.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 октября, депутаты от большинства зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект закона о выборах народных депутатов Украины.

Текст законопроекта на сайте парламента не обнародован.

Справка УНИАН. Сегодня, 10 октября, Министерство юстиции передало в Венецианскую комиссию окончательный проект закона о выборах народных депутатов, который был доработан с учетом предыдущих рекомендаций, предоставленных этой международной экспертной организацией. По словам председателя Рабочей группы по вопросам усовершенствования законодательства о выборах, министра юстиции Александре ЛАВРИНОВИЧА, 14-15 октября состоится заседание Венецианской комиссии, во время которого будут утверждены окончательные экспертные заключения относительно проекта закона о выборах народных депутатов Украины.

Законопроект существенно меняет избирательное законодательство, в частности, вводит пропорционально-мажоритарную систему.

А.ЛАВРИНОВИЧ также заявил, что Верховная Рада не будет принимать новый закон о выборах до получения официального заключения Венецианской комиссии об окончательном его варианте.