Канада обеспокоена ухудшением ситуации в Украине

Канада обеспокоена ухудшением ситуации в сфере демократии и защиты прав человека в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом идет речь в ответе посла Канады Даниєля КАРОНА на обращение по поводу поддержки демократии и прав человека в Украине, которое было передано в посольство активистами Киевской городской партийной организации ВО «Батькивщина».

«Канада считает, что справедливая, независимая и эффективная судебная система является неотъемлемой частью демократического управления, поєтому и в дальнейшем будет наблюдать за судебным процессом над Юлией ТИМОШЕНКО», - говорится в письме, которое цитирует пресс-служба столичной организации "Батькивщины".

В письме также речь идет об обеспокоенности правительства Канады ухудшениям ситуации, которая сложилась в сфере демократического развития и защиты прав и свобод человека. «Законная и активная оппозиция является непременной частью жизнеспособной и эффективной демократии. Мы одобряем Ваши усилия играть такую роль», - отмечается в ответе канадского посольства.

В пресс-службе напомнили, что представители оппозиции собрали и передали в посольства стран ЕС и США обращения граждан с просьбой запретить въезд судьям Печерского районного и Апелляционного судов столицы, которые рассматривают дела против оппозиционеров.