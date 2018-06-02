Суд над Тимошенко: что будет завтра?

Интрига нарастает: вся страна и, без преувеличения, мировое сообщество ждут завтрашнего суда над Тимошенко. Судья Киреев 11 октября может огласить приговор по делу экс-премьера. Мы попросили спрогнозировать экспертов, каким будет завтрашний день для лидера оппозиции.

Александр Палий, политолог:

ДЛЯ ВЛАСТИ БЫЛО БЫ ОПТИМАЛЬНЫМ ПОМИЛОВАТЬ ТИМОШЕНКО БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ПОСЛЕ РЕАЛЬНОГО ПРИГОВОРА

Политический характер процесса против Тимошенко - не секрет ни для абсолютного большинства граждан Украины, ни для мирового сообщества. Хотя это не отрицает того факта, что соглашения Путина-Тимошенко 2009 года действительно являются провальными.

«Газпром» в середине января 2009 года уже начал «пробуксовывать», стали раздаваться заявления от чиновников «Газпрома», даже в обход Путина, о миллиардных убытках монополии в результате конфликта. Как известно, несмотря на все обвинения, которые звучали в адрес Украины со стороны «Газпрома», сама российская монополия после завершения конфликта втихомолку компенсировала убытки своим европейским партнерам, таким образом косвенно признав правоту позиции Украины. Поэтому тогда надо было стоять столько, сколько было сил, а там и весна. Я об этом писал тогда,убежден в этом и сегодня. У переговорщиков с украинской стороны на каком-то этапе подкосились колени.

Однако кто поверит, что Тимошенко судят именно за газовые контракты? Если бы у нас сажали за ущерб, причиненный государственным интересам, то сидел бы чуть ли не весь нынешний Кабмин, и большинство предыдущих.

Поэтому сейчас так сложилось, что газовое дело - это одна история, а «посадка» Тимошенко - совсем другая. И ситуация такова, что эти дела не пересекаются.

Очевидная цель властей - нейтрализовать одного из руководителей оппозиционных политических сил и запугать украинскую общественность, тем самым зацементировать свою власть. Другое дело, что результат получается противоположный. У власти есть определенная паранойя перед Тимошенко. Ее причина - в истории и очень значительной роли Тимошенко в Оранжевой революции. А также, прежде всего, в комплексах. Дело в том, что Тимошенко умеет говорить значительно лучше, чем власть, и риторически обернуть в свою пользу почти любую ситуацию. Зато, у властей «спикеры» известно какие. Паранойя власти по поводу Тимошенко - только паранойя, то есть никакой рациональной природы у нее нет. Никакого укрепления позиции власти процесс над Тимошенко власти не дал и не даст.

Например, в Ливии, Египте и Тунисе Юлии Тимошенко не было, а соответствующий результат был.

Как дальше будут развиваться события? Спрогнозировать трудно, поскольку власть часто действует нерационально, сама себе в ущерб.

Если отталкиваться от сочетания интересов власти и страны, то, разумеется, Тимошенко надо выпускать. Иначе - международная изоляция. А как выпускать - это уже техника. Думаю, для власти было бы оптимальным помиловать Тимошенко безотлагательно после реального приговора, причем немедленно после приговора поспешить объяснить соответствующий алгоритм мировой общественности.

16 сентября прошлого года президент Янукович утвердил Положение о порядке осуществления помилования. Оно позволяет обеспечить «полное или частичное освобождение от отбывания как основного, так и дополнительного наказания; замены наказания или не отбытой его части более мягким наказанием». При рассмотрении ходатайства о помиловании учитывается, в том числе, и «личность осужденного».

Другое дело, что год назад Указ был изменен таким образом, что для помилования обязательно ходатайство осужденного. Понятно, что Тимошенко такого ходатайства, скорее всего, будет максимально избегать.

Поэтому, мне кажется, самый легкий для власти и с юридической, технической и политической точек зрения был бы вариант помилования. Т.е. изменить этот Указ от 16 сентября 2010 г. о Положении о порядке осуществления помилования, с тем чтобы в отдельных случаях помилование можно было осуществлять без ходатайства осужденного.

А потом указ о помиловании - и власть «гуманная» и «ответственная», и Европа «в экстазе». В такой ситуации власть могла бы выглядеть даже благородно. Хотя, чего греха таить, эта черта ей идет как корове седло.

Дмитрий Корчинский, публицист:

ПРИГОВОР БУДЕТ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ

Безусловно, приговор не будет оправдательный. Приговор будет обвинительный - по двум причинам. Первое - потому что оправдательный приговор был бы моральным поражением власти. С другой - власть все пытается изменить условия газового соглашения и надеется, что если суд вынесет решение об уголовном характере заключения этого соглашения, то легче будет обжаловать его.

Оправдательного приговора не будет хотя бы потому, что власть будет смешно выглядеть и это даст еще большие бонусы Тимошенко. Ибо представьте себе, что власть, которая заключила Тимошенко, возбудила против нее уголовное дело, не смогла ее осудить. То есть все это было бесполезным. Вся антитимошенковская пропаганда властей была бесполезной. Поэтому ясно, чтобы по логике процесса, чтобы сохранить лицо, у Тимошенко должен быть обвинительный приговор.

Интрига лишь в том, закроют Тимошенко или выпустят, то есть дадут условно, или посадят.

Игорь Лосев, аналитик:

ЕСЛИ БЫ ЯНУКОВИЧ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТЕЛ В ЕВРОПУ, ТО ПОДАВИЛ БЫ СВОИ МСТИТЕЛЬНЫЕ ЧУВСТВА

Что-то прогнозировать можно тогда, когда существует закон, право, какая-то логика, какая-то последовательность в действиях. В наших же условиях ничего реально спрогнозировать невозможно.

Лично я склоняюсь к тому, что будет реальный обвинительный приговор Тимошенко. Уже понятно, что сегодняшней власти глубоко наплевать на европейское общественное мнение, глубоко наплевать на европейскую интеграцию, о которой они говорят лишь для того, чтобы обмануть европейскую общественность. Они решают свои вопросы. Если ради решения своих вопросов им предстоит сдать Украину в Таможенный союз, а затем в новый «советский союз», они это спокойно сделают. И здесь не нужно иметь никаких иллюзий. Газовую украинскую трубу они наверняка уже сдали, поэтому молчат, как рыбы, о результатах переговоров Януковича с Медведевым и Путиным в Москве.

Если бы Янукович действительно хотел европейской интеграции Украины, стал бы он плевать в лицо всей Европе ради какой-то там Тимошенко. Подавил бы свои какие-то мстительные чувства ради такого великого дела и уже давно бы ее отпустил. И не надо никому рассказывать сказки о независимом украинском суде. Никто в них не верит. Европейская интеграция им нужна как собаке донецкий футбол.

Я не сомневаюсь, что приговор будет обвинительный, иначе они бы всего этого не делали. Ими же движет жажда мести.

Ибо что бы там ни говорили политические импотенты в среде всяких «протывсихив», Тимошенко - единственный реальный лидер оппозиции, она единственная способна вывести миллион людей на улицы, больше никто, со всеми ее недостатками.

Василий Киселев, народный депутат (ПР):

ПРИГОВОР ЗНАЕТ ТОЛЬКО КИРЕЕВ, БОЛЬШЕ НИКТО

Я тут ничего не могу сказать ... Кроме Киреева, приговора не может знать и не знает никто! (Здесь регионал повесил трубку).

Владислав Лукьянов, народный депутат (ПР):

У ТИМОШЕНКО БУДЕТ ПРАВО НА АМНИСТИЮ

Думаю, суд должен делать так, как это было во времена Древней Греции и Рима, когда богиня правосудия Фемида была изображена слепой и в руках держала весы, на которых, с одной стороны, были доказательства одной стороны, с другой - другой. И чьи доводы перевешивали, такое решение Фемида должна была принимать.

Нет, я не иронизирую.

Для меня суд над Тимошенко ничем не отличается от судов над кем-либо другим. Если Тимошенко причастна к преступлениям и виновата, то должна отвечать.

Я, как народный депутат, не могу комментировать такое, потому что это будет давлением на судебную ветвь власти. Поэтому считаю это не корректным и недопустимым для себя. Но если будет обвинительный приговор, то лишь после того Тимошенко будет иметь право на амнистию.

Ксения Лесив.