Симоненко хочет создать ”левый” блок

Коммунистическая партия Украины предложила лидерам левых партий объединиться для победы на выборах.

Об этом в воскресенье заявил лидер КПУ Петр Симоненко, пишет газета "Коммерсант-Украина".

По словам первого заместителя главы Верховной рады V созыва, члена президиума ЦК КПУ Адама Мартынюка, "поклонники левых идей должны быть в одной партии".

Депутат V созыва от КПУ Алексей Бабурин отметил, что представители КПУ не только обратились с соответствующим предложением к лидерам левых партий, в частности к лидеру Прогрессивной социалистической партии Наталье Витренко, но и предложили им совместное участие в парламентских выборах.

Впрочем, по словам Бабурина, ответа от них пока не последовало. "Конечно, было бы хорошо после нашего съезда (КПУ) провести объединительный съезд блока левых партий, но эту идею пока не удается реализовать – мешают амбиции отдельных лидеров", - сказал он.

Между тем, Симоненко говоря об инициативе коммунистов объединить партии левой ориентации, предпочел не упоминать о планах создания "блока левых".

"Сейчас нас беспокоит то, что голоса избирателей, отданные за большинство левых партий, которые в результате выборов не пройдут в парламент, будут перераспределены между представителям крупного бизнеса. Этим и продиктовано наше предложение", - заявил он.

По словам "коммуниста" Спиридона Килинкарова, первым шагом к слиянию левых в одну партию должно стать объединение в единый избирательный блок на выборах 30 сентября.

"КПУ – единственная политическая сила, которая сегодня гарантированно проходит в парламент. Поэтому те политические партии, которые это понимают, но все равно собираются идти на выборы, будут действовать против левого движения", - заявил он.

"Если бы наши единомышленники, скажем Соцпартия и ПСПУ, согласились мобилизовать левый электорат под знаменами Компартии, с участием представителей СПУ и ПСПУ в списках КПУ, разумеется, это было бы нормально", - считает Килинкаров.

В свою очередь, Витренко опровергла факт призыва КПУ объединиться. "Коммунисты не только никогда не обращались к нам с предложением объединиться, но и отвергли наше предложение пойти на выборы 2002 года в одном блоке", - она, добавив, что уже не рассматривает ни КПУ, ни Соцпартию, в качестве возможного союзника.

"Это какая-то провокация", - сказал и депутат V созыва от СПУ Василий Сильченко по поводу якобы обращения КПУ.

Украинская правда