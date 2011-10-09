В Луганске по улицам будут носить «икону Януковича»

Сегодня активисты Центра развития современных аудио-визуальних искусств «Луганда-хаус» проведут акцию «Крестный ход воскресного дня».

По улицам Луганска будут нести работы луганского художника Вячеслава БОНДАРЕНКО «Икона Св. Януковича», «Икона Св. Азарова» и других.

Как сообщил в интервью корреспонденту УНИАН сам В.БОНДАРЕНКО, центр «Луганда-хауз» готовит для шествия и «иконы» других персонажей украинского политикума: в частности, министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА, народного депутата Украины и аккордеониста Яна ТАБАЧНИКА, народного депутата Украины Олега ЛЯШКО.

«Крестный ход» начнется в полдень около памятника Тарасу Шевченко, где для всех желающих будет проведен мастер-класс, а затем участники акции пройдут к областной госадминистрации, а далее по центральным улицам Луганска.

По словам В.БОНДАРЕНКО, к акции побудила реакция людей, прочитавших новость об «иконе Януковича» на украинских сайтах. «90% восприняли эту новость серьезно. Меня грозили повесить в туалете, расправиться по-другому. Хотя как можно рисовать икону на коробке конфет и использовать при этом декоративные камушки для аквариума?» – рассказал В.БОНДАРЕНКО.

Он также напомнил, что «Икона св. Януковича» была презентована 1 октября на выставке визуального искусства «+/- 15».

Как сообщалось, вызвавшая резонанс инсталляция изготовлена луганским художником В.БОНДАРЕНКО из конфетной коробки и цветных камушков.