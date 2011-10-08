Банкиры признали: большинству украинцев жилье в кредит - не по карману

Чтобы оформить ипотеку на 60 тыс. долл. (в эквиваленте) под 15% годовых, заемщику нужно иметь ежемесячные доходы от 14 тыс. грн в месяц.

Об этом заявил председатель правления банка «Финансы и кредит» Владимир Хлывнюк в ходе круглого стола «Восстановление жилищного кредитования: можно ли сделать ипотеку доступной?», который провела Лига финансового развития при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и «Зеркала недели. Украина».

По прогнозу банкира, «рынок ипотеки застыл на очень долго». По его мнению, единственный выход в такой ситуации — бюджетные вливания в отдельные сегменты. В.Хлывнюк считает, что качество ипотечного портфеля банков может снижаться из-за ухудшения состояния мировой экономики.

По словам же заместителя председателя правления «Эрсте Банка» Светланы Черкай, стремительного роста ипотеки действительно не стоит ожидать, учитывая низкий уровень доходов населения (средняя зарплата — около 2,5 тыс. грн). Однако рынок имеет перспективы, учитывая низкий уровень закредитованности населения по отношению к ВВП на фоне европейских стран.

С мнением о нехватке потенциальных заемщиков не согласился первый заместитель председатель правления НБУ Ю.Колобов. По его словам, в случае предоставления государством компенсационных механизмов с более 45 млн населения может найтись достаточное количество людей, которые дадут толчок развитию ипотечного рынка.