Круглый стол «Европейский газовый рынок: грядёт революция?»
В среду, 12 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Европейский газовый рынок: грядёт революция?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Темы, вынесенные на обсуждение:
1. Каким будет Европейский газовый рынок через 20 лет?
2. Будут ли потеснены позиции «Газпрома» в Европе?
3. Сможет ли Украина использовать ситуацию, в которой находится «Газпром», для пересмотра действующих контрактов на поставку российского газа?
Участники круглого стола:
1. Анатолий КИНАХ – народный депутат Украины (ПР), экс-премьер-министр Украины.
2. Александр ГУДЫМА – народный депутат Украины (БЮТ), министр энергетики оппозиционного правительства.
3. Иван ПЛАЧКОВ – экс-министр топлива и энергетики Украины.
4. Сергей БОНДАРЧУК – председатель Центрального исполнительного комитета партии «Наша Украина».
5. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине.
6. Александр ПЯТНИЧКО – заместитель директора Института газа НАН Украины.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).