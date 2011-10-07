В среду, 12 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Европейский газовый рынок: грядёт революция?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Темы, вынесенные на обсуждение:

1. Каким будет Европейский газовый рынок через 20 лет?

2. Будут ли потеснены позиции «Газпрома» в Европе?

3. Сможет ли Украина использовать ситуацию, в которой находится «Газпром», для пересмотра действующих контрактов на поставку российского газа?

Участники круглого стола:

1. Анатолий КИНАХ – народный депутат Украины (ПР), экс-премьер-министр Украины.

2. Александр ГУДЫМА – народный депутат Украины (БЮТ), министр энергетики оппозиционного правительства.

3. Иван ПЛАЧКОВ – экс-министр топлива и энергетики Украины.

4. Сергей БОНДАРЧУК – председатель Центрального исполнительного комитета партии «Наша Украина».

5. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине.

6. Александр ПЯТНИЧКО – заместитель директора Института газа НАН Украины.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).