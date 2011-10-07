Нардеп хочет обогатить УК понятием «оправданный риск в политике»

Народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ предлагает декриминализировать действия политиков, совершенные в условиях оправданного риска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Г.МОСКАЛЬ внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс.

В частности, он предлагает дополнить ч. 1 ст. 42 Уголовного кодекса (об обстоятельствах, исключающих преступность деяния) новым абзацем: "Не является преступлением также деяние (действие или бездеятельность) лица, должность которого законом отнесена к политическим должностям, если это деяние связано с выполнением служебных полномочий и было совершено в условиях оправданного риска".

Г.МОСКАЛЬ напоминает, что в ст. 42 Уголовного кодекса указано, что не является преступлением деяние, которым нанесен вред правоохраняемым интересам, если это деяние было совершено в условиях оправданного риска для достижения значительной общественно полезной цели.

«Риск признается оправданным, если поставленной цели нельзя было достичь в данной обстановке действием (бездеятельностью), не совмещенной с риском, и лицо, допустившее риск, обоснованно рассчитывало, что принятые им меры являются достаточными для предотвращения вреда правоохраняемым интересам», - отмечает депутат.

Вместе с тем, замечает Г.МОСКАЛЬ, законодательством Украины не определены особенности ответственности за принятие политических решений, однако последствия и возможные риски политических решений зачастую почти не поддаются расчету и прогнозированию.

«В Украине нужно сделать невозможной уголовную ответственность за принятие политических решений в условиях оправданного риска, и тем самым исключить возможность сведения счетов власти с политическими конкурентами», - подчеркивает депутат.