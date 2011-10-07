Кабмин передал ряд функций Гостаможслужбы Минфину

Кабинет министров Украины переложил ряд функций Государственной таможенной службы Украины на Министерство финансов.

Согласно правительственному постановлению (№1016 от 5 октября 2011 года), размещенном на официальном сайте Кабмина, вносятся изменения в ряд постановлений, которые регулируют деятельность Гостаможслужбы.

Так, вносятся изменения в правительственное постановление №255 от 23 февраля 1999 года «Об усилении контроля за доставкой в таможню назначения грузов, которые перемещаются под таможенным контролем». Изменениями предусматривается, что вывоз за таможенную территорию Украины, транзит через территорию отдельных видов товаров будет определяться не Гостаможслужбой, а Минфином.

Кроме того, Минфину передано право определять упрощенный порядок таможенного оформления товаров, а также порядок и условия предоставления периодической таможенной декларации (изменения в постановление №1985 от 25 декабря 2002 года) и прочее.

Постановлением предусматривается отмена действия постановления Кабмина №940 от 18 июля 2007 года «Об утверждении Положения о Государственной таможенной службе Украины».

Данное постановление вступит в действие с 1 января 2012 года.

Напомним, сейчас в Министерстве финансов проходит комплексная проверка. Как пишет газета «Коммерсант-Украина», оперативная деятельность Минфина фактически оказалась заблокированной. Газета утверждает, что таким образом Президент ищет повод для увольнения министра финансов Федора ЯРОШЕНКО. «Претензии Виктора ЯНУКОВИЧА к работе ключевого финансового ведомства страны привели к проверке министерства с привлечением сотрудников СБУ, налоговой службы и финансовой инспекции. Источники "Ъ" в Кабинете министров говорят, что таким образом готовят место нового вице-премьера - министра финансов для нынешнего председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО. Он должен будет завершить реформу, объединив налоговое и таможенное ведомства в структуре Минфина», - пишет газета.