Украину ждет очередное испытание Путиным

Сегодня премьер-министру России исполнилось 59 лет. Вспоминая брежневскую эпоху, о Владимире Владимировиче Путине можно сказать, что «расцвет его политической деятельности» еще далеко впереди, за горизонтом. Но уже сегодня лидер российской нации, повторив французского «короля солнца», может смело утверждать, что «Государство – это я!»

Почему одни люди довольствуются серостью повседневной жизни, смертью на подушках в окружении детей и внуков, а другие мечтают построить и возглавить евразийское пространство от Польши до Китая? Наверно, мотивы и амбициозные желания формируются в детстве.

Вот, например, юность самого рейтингового политика России и большого друга Украины проходила в те самые времена, когда мир стоял накануне ядерной войны, Карибского кризиса, хрущевского противостояния со США и борьбы с мировым капитализмом. Поэтому сила, «мужские игры», тайные спецслужбы стали и целью, и мечтой будущего политика. Впрочем, как и сегодня, определяют стиль его политического поведения.

Всезнайки психологи много лет твердили, что Путин при разговоре покусывает нижнюю губу, что свидетельствует о его нерешительности. А по натуре, утверждали специалисты человеческих душ, он «исполнитель, помощник».

Но войдя во власть с единственной задачей – обеспечить безопасную старость Бориса Ельцина и статус-кво Березовских, Гусинских и Смоленских, Владимир Путин, незаметный «человек из толпы» подавил либералов-демократов, которые, по его же словам, трясут «жиденькими бороденками», подавил фронду олигархов и отправил их в Лондон и на нары, а в стране утвердил неизвестную в мире форму политического режима, которую его идеологи назвали «суверенной, управляемой демократией».

Кстати, вчера, российские пинкертоны, в канун дня рождения Путина, в столичном аэропорту «Домодедово» не пустили в Россию известного германского политолога, одного из самых глубоких знатоков российской политической культуры Ханса Шредера. К слову, он сотни раз был в России и в этот злополучный день должен был выступать на международной конференции.

Дали «от ворот поворот», вероятно, только потому, что в одном из последних интервью немецкий ученый заявил, что «при Путине каждая попытка делать политику снизу подавлялась из страха, как бы не прозевать подобия «оранжевой революции» на Украине».

Автор не утверждает, но путинский мир, его «базовые ценности» непомерно упрощены – типа: «они и мы», «наши и враги». Но его любимое выражение: «а он не враг нашего дела!» Восстановление на российской публичной сцене «образа врага» - «оранжевой Украины» или агрессивного, кровожадного Запада – это и есть путинский антизападный ренессанс, который сплотил российский народ вокруг своего мужественного лидера.

Чем выше уровень ненависти и ущемленной агрессивности, трагедии потери статуса «великой страны», тем выше доверие к президенту, армии, спецслужбам, тем уверенней себя чувствует российское чиновничество, да и все российское общество. Это называется социальная мобилизация вокруг проекта «президент Путин», лидера высокомерной нации.

Но есть очевидная истина, сформулированная не автором этих строк. Актуализация образа врага означает, что само общество начинает испытывать сильные социальные напряжения, источники которых с трудом опознаются и рационализируются, писал блестящий социолог, наш земляк Юрий Александрович Левада.

Можно с уверенность утверждать, что свой 59-й год от рождения Владимир Путин встречает (как бы это перефразировать «Конец истории» Френсиса Фукуямы?)… встречает тем, что в России больше нет политики.

Потому как оппозиция и парламентаризм, свободные СМИ и независимые суды в России больше не существуют. А все другие гражданские и политические институты, как и игроки рынка под жесточайшим контролем. Проблема власти в канун президентских выборов в России решена, как писал Ленин, «окончательно и бесповоротно».

Важно еще подчеркнуть, что Владимир Путин безошибочно нашел те социальные слои, которые ничего в путинском государстве менять не желают.

Как известно, демократическая диктатура – это диктатура большинства над меньшинством. Так было при Сталине. В путинском варианте все наоборот. В России диктатура меньшинства – кластера чиновников и людей одного города – Санкт-Петербурга. Это как наши «донецкие» в Киеве.

Нынешние российские элиты являются надежной социальной опорой путинского режима. Она сохранит власть Путина, их все устраивает. Путинская управляемая демократия – идеальный политический проект для их благополучия.

Но впечатление, что все уже было – дежавю XIX века, а российская буржуазия – богатые эпохи компьютеров, высокоточного оружия, евразийского будущего России.

А что же дальше? Чем Владимир Путин займется? Какие проблемы будет решать в последующие долгие 12 лет своей жизни в Кремле? Или как и Людовик XIV заболеет страшной болезнью, имя которой «скука»? Вероятно, не случайно в окружении Путина начали громко хвалить Леонида Ильича Брежнева, которого с восторженной ностальгией вспоминают нынешние старушки.

Вслед за Пушкиным хочется воскликнуть: «О, сколько нам сюрпризов чудных готовит путинское время». Правда и то, что от украинофобии Владимира Владимировича нам никуда не скрыться. Украину ждут испытания Россией. Путинской России. Тяжелое и подлое время.

Виктор Тимошенко