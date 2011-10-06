Глава украинской Миссии при НАТО: Киев пойдет в ПРО только с Москвой

Украина будет заинтересована принять участие в реализации программы НАТО о создании европейской системы Противоракетной обороны при условии присоединения к этому проекту России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе заявил глава Миссии Украины при НАТО Чрезвычайный и Полномочный посол Игорь ДОЛГОВ во время встречи с украинскими журналистами.

По его словам, «очевидно, для Украины этот проект будет представлять особый интерес, если натовская система будет строиться вместе с Россией. Если будет строиться система, которая охватывает часть Европы по обе стороны Украины, – это наш натуральный, естественный интерес», - сказал он. Ведь, подчеркнул И.ДОЛГОВ, если «эта система будет задействована и какой-то объект будет когда-то, возможно, обезврежен над территорией Украины, то куда это все упадет, кому на голову, и что с этим делать?». «Вот такие рамки наших подходов», - подчеркнул глава Миссии Украины при НАТО.

Он также отметил, на сегодняшний день переговоры или консультации между Украиной и Альянсом на тему ПРО не ведутся. «Ведь не о чем говорить», - отметил посол, подчеркнув, что окончательная конфигурация противоракетной обороны НАТО в Европе «не определена».

В то же время, по его словам, в рамках этой проблематики состоялся обмен информацией. «Он был направлен на ознакомление сотрудников Международного секретариата НАТО, а также стран-членов с возможностями Украины в этой отрасли. А с нашей стороны интерес заключался в том, чтобы получить информацию, какую именно систему планирует строить НАТО. Поэтому в наших общих интересах, особенно на более поздних этапах, продолжить этот обмен информацией», - сказал посол.

При этом И.ДОЛГОВ назвал присоединение Испании к системе ПРО шагом НАТО «вперед».

«После Польши, Турции, Румынии, Испания – еще одна страна, которая взяла на себя ответственность и непосредственное участие в переустройстве европейской системы безопасности», - отметил И.ДОЛГОВ.

***Создание европейской системы Противоракетной обороны является приоритетной задачей НАТО. В настоящее время ведутся переговоры о привлечении к этой программе российской стороны.

Планируется, что система европейской ПРО НАТО начнет функционировать в 2012 году, а полностью развертывание системы должно быть завершено до 2018 года. По заявлению представителей США, основная задача системы ПРО - защита от ракетной угрозы со стороны таких стран, как Иран и Северная Корея, которые имеют собственную ядерную программу.

Россия же считает развертывание системы ПРО в Европе угрозой национальной безопасности.