На Януковича подали в суд из-за Киреева

Народный депутат, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий ОДАРЧЕНКО подал в суд на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА из-за его незаконного назначения Родиона КИРЕЕВА судьей Печерского районного суда Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской партийной организации ВО «Батькивщина», депутат просит признать незаконным назначение Р.КИРЕЕВА в Печерский райсуд.

Аргументируя свои исковые требования, Ю.ОДАРЧЕНКО подчеркивает, что перевод этого судьи из Березанского районного суда Киевской области осуществлялся с грубым нарушением требований Конституции Украины и действующего законодательства.

В частности, депутат просит обратить должное внимание на то, что о конкурсе на замещение вакантной должности Высшая квалификационная комиссия судей Украины не информировала ни на своем официальном веб-портале, ни в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр». Кроме того, указывается об отсутствии результатов квалификационних экзаменов, которые бы позволили Р.КИРЕЕВУ принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности судьи. Фактически, Р.КИРЕЕВ обошел обязательную сегодня процедуру проверки профессиональной пригодности, отметил Ю.ОДАРЧЕНКО.

Нарушение процедуры перевода судьи привело к тому, что в конкурсе принял участие лишь один кандидат, который и победил, и это при том, что желающих занять должности судей в этом суде никогда недоставало, подчеркнул депутат.

Несмотря на это, отметил он, Высшая квалификационная комиссия судей, не проведя надлежащего квалификационного экзамена, послала Президенту рекомендацию на перевод судьи, а Президент подписал соответствующий указ.

По убеждению истца, судья Р.КИРЕЕВ не имеет права совершать правосудия в Печерском райсуде Киева, а также не имеет права рассматривать дело по обвинению Юлии ТИМОШЕНКО. Рассмотрение уголовных дел судьей, который не имеет соответствующих полномочий, является грубым нарушением Конституции и международных договоров, ратифицированных Украиной, подчеркнул Ю.ОДАРЧЕНКО.

Он отметил: «Насколько стало известно, ответчик будет просить оставить исковое заявление без рассмотрения, мотивируя это тем, что КИРЕЕВ был назначен более 6 месяцев тому назад. В соответствии с судебной реформой, принятой по инициативе Партии регионов, срок исковой давности при обжаловании актов Президента составляет 6 месяцев. Истец будет настаивать на том, что только сейчас получены ответы на депутатские запросы, которые позволили установить факт незаконного назначения КИРЕЕВА в Печерский суд».