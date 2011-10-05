Янукович в Греции поговорит о кризисе и будет искать точки соприкосновения

Государственный визит президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Греческую Республику, который состоится 6-7 октября, должен вывести сотрудничество стран на качественно новый уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Афинах заявил посол Украины в Греции Владимир ШКУРОВ.

По его словам, в ходе переговоров на высшем уровне стороны подведут некоторые итоги развития двусторонних отношений за последнее время, поскольку в первом полугодии этого года состоялись политические консультации, консультации по европейской тематике, политике и безопасности, а также заседание межправительственной рабочей группы по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества.

В.ШКУРОВ отметил, что все упомянутые мероприятия обуславливали определенные перспективы, и сейчас, помимо подведения итогов, стороны планируют выработать механизмы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Кроме того, по его словам, повестка дня предусматривает обсуждение проблематики финансового кризиса, который сейчас переживает Греция как страна еврозоны, находящаяся в наиболее сложных условиях. По мнению посла, эта тема прозвучит в формате обмена информацией.

Однако, подчеркнул В.ШКУРОВ, даже в этой ситуации Украине и Греции есть о чем говорить, ведь, например, показатели торговли между государствами в первом полугодии 2011 года выросли примерно на 30%.

«Поэтому есть о чем говорить, есть возможности искать точки соприкосновения и новые пути сотрудничества», - сказал посол.

По его словам, перспективы сотрудничества двух стран есть в таких отраслях как судостроение, агропромышленный комплекс, банковская сфера, возобновляемые источники энергии и вопросы энергетики в целом, а также торговли и существующие возможности греческих инвестиций в украинскую экономику.

Также посол отметил традиционную поддержку Грецией евроинтеграционной политики Украины.