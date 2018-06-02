Как столичная власть «кинула» коллектив «Сяйва»

После полутора лет судебной волокиты и долгожданной победы сотрудники книжного магазина “Сяйво” облегченно вздохнули. Они уже строили планы, как начать работу и рассчитываться с долгами с издательствами, как вдруг новость от столичной власти – из “Сяйва” сделают коммунальный книжный магазин, в котором для ООО “Сяйво”, которое десятилетиями арендовало помещение книжного магазина, места нет.

История вопроса Уже лет пять подряд каждый день, возвращаясь из УНИАН домой, я проходила мимо книжного магазина “Сяйво”. И каждый вечер в нем, как в улье, кипела жизнь. Солидные мужчины с дипломатами присматривались к дорогим фолиантам и сувенирным книжкам, студенты кучковались возле полок с классикой в мягкой зеленой обертке, иностранцы рассматривали яркие карты и туристические путеводители. Все закончилось после силового захвата “Сяйва” в феврале 2010 года. Вход в магазин заварили металлическими листами, подогнали два КРАЗа, из которых потихоньку выливался мазут, распространяя вокруг вонь, и рядом постоянно дежурили упитанные юнцы в черных шапках и куртках. С тех пор Красноармейскую, 6 лучше было обходить десятой дорогой.

Но коллектив “Сяйва” не опускал рук, уповая на торжество справедливости, и вел юридическую борьбу. И в мае 2011 года Хозсуд Киева признал недействительным договор купли-продажи помещения книжного магазина и вернул его в коммунальную собственность. (Шевченковская РГА продала помещение ООО «Абриль-студио», тогда же в магазине и появились новые владельцы).

Прокурор Киева Анатолий Мельник в свою очередь заявил, что должностными лицами Шевченковской районной администрации в г. Киеве было “незаконно отчуждено помещение прежнего книжного магазина “Сяйво”, и объявил предварительную сумму убытков – 9 млн. грн.

В конце августа представители столичной власти в присутствии членов трудового коллектива “Сяйво” наконец смогли попасть в заблокированное помещение. Вход в книжный магазин превратился в целую спецоперацию с привлечением спецтехники.

Тогда же и оказалось, что помещение книжного магазина, во исполнение решения суда, передано представителям городской власти – коммунальному предприятию “Киивспецжитлоексплуатация”, которое должно было осуществить ремонт.

На вопрос, передадут ли помещение предыдущему арендатору – “Сяйву” – после ремонта, заведующий сектора мониторинга и анализа судебных дел по защите интересов КГГА в судах общей юрисдикции Сергей Скобельский ответил:

– Я думаю, что это преждевременный вопрос... Но безусловно, как неоднократно заявляло руководство КГГА, робота книжного магазина будет возобновлена. В том или другом формате, при участии тех или других юридических лиц книжный магазин будет работать в этом помещении.

Руководство ООО “Сяйво” надеялось, что Киевсовет продлит им аренду помещения, где был книжный магазин. Но столичная власть решила не сдавать помещение в аренду, а сделать в нем муниципальный книжный магазин

По версии главы КГАА Александра Попова, городская власть вместе с судебными инстанциями и правоохранительными органами вернула книжный магазин киевлянам, а теперь одна из коммерческих структур пожелала вернуть себе этот объект.

– Я уже говорил, и еще раз повторяю: книжный магазин “Сяйво” принадлежит киевлянам. Бизнес больше никогда не будет управлять этим магазином. Это собственность территориальной общины, и именно она будет владельцем магазина, – отметил Попов.

Адвокат “Сяйва”: нас просто “кинули”

– Нас просто “кинули”, – возмущается адвокат книжного магазина Олег Король на пресс-конференции в УНИАН. – Городская власть поблагодарила нас, образно говоря, похлопала по плечу, мол, вы молодцы... Ведь именно по нашему иску – по иску ООО книжный “Магазин “Сяйво” – было выиграно дело №3620 в Хозяйственном суде и в результате возвращено в коммунальную собственность помещение на ул. Красноармейской, 6. При этом КГГА не была стороной по делу и даже третьим лицом не была. 26 августа мы попали в помещение книжного магазина первый и последний раз. Теперь нас даже не пускают посмотреть, что там творится. Новые захватчики книжного магазина опять устраняют безосновательно общество, не оформив юридически корректно передачу, не прервав договор. Мы никогда не были никакой бизнесовой структурой. Это общество, которое было правопреемником книжного магазина Союза писателей “Сяйво”. И название то же осталась. ООО книжный “Магазин “Сяйво” не претендует ни на какую собственность на это помещение, а просто просит возобновить статус-кво – вернуть трудовой коллектив туда, где они арендовали безукоризненно, претензий не было. Никто не может ни словом упрекнуть, что что-то не так делал книжный магазин. А господин Попов говорит: “Обойдутся”. И этот человек претендует на мэрство!

По информации Короля, городской властью полностью игнорируется мнение членов трудового коллектива “Сяйво” относительно дальнейшего функционирования книжного магазина. А предложение КГГА работникам “Сяйва” перейти в трудовой коллектив коммунального предприятия, которое будет хозяйничать в новом магазине на ул. Красноармейской, 6 осталось лишь на словах.

– Просим предоставить проект положения этого коммунального предприятия, муниципального книжного магазина, штатное расписание, организационно-правовую форму определить, каким образом будет функционировать трудовой коллектив, если его приглашают, какие условия предлагаются – ничего не предоставляется. Никаких проектов. Мы просим уже которую неделю. Это как в том анекдоте: приходите, куме, есть борщ. - Так у вас же злая собака! - Так отож...– не сдерживая эмоций рассказывает юрист.

Трудовой коллектив “Сяйва” пытается попасть на личный прием к Попову, чтобы получить объяснения относительно нынешней ситуации. Но, по словам адвоката, тот избегает встречи.

Директор “Сяйва” Алла Лазуткина говорит, что ее даже на порог книжного магазина сейчас не пускают.

– У нас вышла ситуация как в старом советском фильме: красные приходят – грабят, белые приходят – грабят, – с грустью констатирует Лазуткина.

– Попов говорит, что он вместе с судебной властью вернул книжный магазин, – отмечает общественный защитник книжного магазина Константин Климашенко. – Как может чиновник вместе с судебной властью вернуть что-то? Он что – договорился с судебной властью?!.. Это полный произвол. С одними рейдерами боролись – пришли другие и творят еще и хуже. Эти хотят сделать какой-то стандартизированный полусклад-полусупермаркет и поставить туда какую-то огромную печатную машину, которая окупится через триста лет. И Киевсовет принял решение выделить 2 миллиона гривен на эту печатную машину.

(Как раньше сообщал глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец, в прежнем книжном магазине «Сяйво» киевская власть планирует разместить еще и кафе и типографию).

Король также рассказывает, что теперь в книжном магазине ведутся ремонтные работы с перестройкой помещений, которые, по его убеждению, проводятся без согласований с соответствующими службами и противозаконны.

По словам представителей коллектива ООО “Сяйво”, уже разрушена в помещении книжного магазина “Ятка писателей” – специальный отдел, где устраивали свои творческие вечера Максим Рыльский и Павел Тычина, Остап Вишня и Павел Загребельний.

– Сейчас мы с ужасом узнали, что без надлежащих разрешений, без надлежащей документации разрушается это все. В историческом здании разрушается стена. Это может быть угрозой разрушения вообще всего здания. И все это опять тайно. Никто ни с кем не советуется, – возмущается Король.

“Смотрите шедевры искусства, пока их не украли” Константин Климашенко заверяет, что “Сяйво” готово подавать в суд и не только в Украине, но и в Европейский суд по правам человека.

Сроки волокиты в судах, по мнению адвоката, будут зависеть “от того сопротивления явного и скрытого”, которое будут организоввать юристы, в частности, от КГГА.

– Тяжело это сейчас спрогнозировать. Я думаю, что реально это полгода – до года будет нужно, чтобы расставить точки над “і” и зафиксировать наше право и вернуть законного арендатора в те помещения на ул. Красноармейской, 6, которые он лелеял, берег, арендовал добросовестно и платил налоги.

Готовясь к дальнейшей судебной борьбе, коллектив “Сяйва” не обошел вниманием председателя КГГА Попова. Для столичного градоначальника представители “Сяйва” приобрели на аукционе картину, которую планируют подарить ему при встрече.

На картине, нарисованной 35 лет назад, изображены мужчина и женщина на художественной выставке. В правом углу картины надпись по-русски: “Смотрите шедевры искусства, пока их не украли”, а внизу подпись: “Там, где капитал имеет власть, с каждым днем растет искусство красть”.

В “Сяйве” надеются, что эта картина будет напоминать Попову о том, где сейчас Черновецкий и его “молодая команда” и предостережет от таких шагов, из-за которых его может постигнуть такая же судьба.

Анна Ященко