Путин объявил себя собирателем земель евразийских. Не надорвется?

«Некоторые наши соседи объясняют нежелание участвовать в продвинутых интеграционных проектах на постсоветском пространстве тем, что это якобы противоречит их европейскому выбору»...

Сегодняшняя статья в «Известиях» за подписью Путина под названием «Новый интеграционный проект для Евразии - будущее, которое рождается сегодня» самим автором приурочена к дате 1 января 2012 года. В этот день вступит в силу проект Единого экономического пространства. Но на самом деле масштабные геополитические конструкции, так привлекательно и подробно намеченные здесь Путиным, явно продиктованы другой датой. Днем выборов Президента Российской Федерации весной следующего года.

Глава российского правительства в статусе «почти избранного» президента РФ нарисовал для мыслящего русского избирателя (конечно, по-имперски мыслящего - таких среди тамошней интеллигенции подавляющее большинство) масштабную картину величественной России, «собирателя земель евразийских», лидера всего необозримого евразийского пространства. Именно Россия стоит в центре всех этих организаций - СНГ, Союзного государства России и Беларуси, ЕДКБ, ЕврАзЭС, ШОС, ЕЭП, Таможенного союза...

А теперь Россия в дополнение возглавит новое предложенное Путиным еще более масштабное и полифункциональное геополитическое образование - Евразийский союз (не путать с Евразийским экономическим союзом). И как это образование встанет наравне с Европой, США, Китаем и другими глобальными мировыми игроками.

К чему, собственно, сводится суть пространного материала, выполненного в плавном научно-публицистическом стиле?

ЕЭП станет историческим этапом не только для «тройки» России, Белоруссии и Казахстана, но и для всех постсоветских государств. Почему? Честно говоря, не очень понятно.

СНГ свое отработал, но стал «колыбелью» для постсоветской «разноуровневой и разноскоростной» интеграции (см. выше весь тот длинный список интеграционных организаций), так пусть еще себе поживет.

Кризис диктует прежде всего экономические интеграции, поэтому в 2000-м и был создан ЕврАзЭС. А «неумолимая логика» (российской экспансии? - Авт.) Вывела евразийскую «троицу» на создание Таможенного союза. 1 июля 2011 были сняты таможенные границы между тремя странами - и это было хорошо. Теперь вступит в действие ЕЭП - и станет вообще «супер». На всех направлениях. Макроэкономическом, транспортном, визовом, сельскохозяйственном (Путин постарался не пропустить ни одного важного). Все границы и преграды рухнут - и буйно расцветет свободная конкуренция между бизнесами стран. И будет внимательно учтены Шенгенский опыт.

О европейском опыте Путину бы помолчать. Реалии Таможенного союза принципиально иные. Там одна большая страна диктует фискальные правила двум маленьким. Устав ТС выписан так, что решения в нем принимаются Россией практически единолично. В Европе представить себе такое просто невозможно.

А что касается того, как стало хорошо в Таможенном союзе и ЕврАзЭС, ярко демонстрирует Беларусь. На каких условиях это другое учреждение (читай - Россия) предоставило стабилизационный кредит Беларуси, переживающей экономическую катастрофу? В частности, обвальное падение национальной валюты, панику, скупку товаров ширпотреба?

Беларусь, согласно условиям кредитной программы ЕврАзЭС, в ближайшие три года должно приватизировать активы на 7,5 миллиарда долларов. Мозырский НПЗ, Белтрансгаз - все, что было рентабельным, перейдет российскому (немного и казахскому) бизнесу. Вот такая взаимопомощь. А теперь, со вступлением в действие ЕЭП, российские «объятия» станут еще более тесными.

Встречаем в тексте блестки неповторимого путинского «юмора». Читаем: «Для граждан снятие миграционных, пограничных и других барьеров, так называемых« трудовых квот »означает возможность без всяких ограничений выбирать где жить, получать образование, трудиться. Кстати, в СССР - с его институтом прописки - подобной свободы не было».

А понимать это следует так: «Мы охотно примем и загрузим работой всех желающих из постсоветских стран, потому что переживаем настоящую депопуляцию. А народ к нам поедет, поскольку зарплаты благодаря продаже невероятного количества энергоносителей у нас куда выше, чем где-нибудь в экс-СССР. И будет этот народ любить Россию и Путина - никуда не денется. Вот такая будет свобода».

А на «открытых динамических унифицированных рынках» Россия опять-таки получит преимущества для своего бизнеса не столько благодаря качеству, сколько количеству, денежной массе.

Путин также с явным удовольствием напомнил о «надгосударственные образования» в Таможенном союзе и ЕЭП. Благодаря им Россия получает дополнительные возможности для влияния на экономическую политику своих союзников. Российский почти-президент сообщил, в частности, что в дополнение к Комиссии Таможенного союза будет создана еще и Коллегия.

Скупо сказано о «привлечении к полноценной работе» ТС и ЕЭП Киргизии и Таджикистана. Читай - «заключение под полноценный контроль России».

Но всего этого Путину мало. Он собирается создать еще масштабнее образование - Евразийский союз. При этом особо предостерегает - речь не идет о восстановлении СССР. Люди, знакомые с особенностями путинского дискурса, воспримут его слова правильно - именно это он и собирается делать. Судите сами:

«Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом. Сложение природных ресурсов, капиталов, сильного человеческого потенциала позволит Евразийскому союзу быть конкурентоспособным в индустриальной и технологической гонке, в борьбе за инвесторов, за создание новых рабочих мест и передовых производств. И вместе с другими ключевыми игроками и региональными структурами - такими, как ЕС, США, Китай, АТЭС, - обеспечивать устойчивость глобального развития».

Вот такие скромные цели. Создание геополитического гиганта, конкурента других мировых держав. И сколько бы не употреблять далее приятную для уха Запада лексики, типа «либерализованного торгового пространства», «зоны свободной торговли» и т.п., расшаркиваний перед ЕС (готовы вырабатывать с ним общие принципы и распространять их «от Атлантики до Тихого океана»), от этого сущность не меняется.

Специальный мессидж адресован «глупой» Украине, которая сам не понимает своего евразийского счастья: «Здесь хотел бы коснуться одной, на мой взгляд, весьма важной темы. Некоторые наши соседи объясняют нежелание участвовать в продвинутых интеграционных проектах на постсоветском пространстве тем, что это якобы противоречит их европейскому выбору.

Считаю, что это ошибочная развилка. Мы не собираемся ни от кого отгораживаться и никому противостоять. Евразийский союз будет строиться на универсальных интеграционных принципах как неотъемлемая часть Большой Европы, объединенной едиными ценностями свободы, демократии и рыночных законов».

Снисходительный тон мессиджа, увы, косвенно подтверждает готовность украинской стороны идти на серьезные уступки России в бесконечных газовых переговорах, о которой уже писали в прессе.

Само слово «Украина» Путин, в отличие от названий других постсоветских стран, не употребил в программно-пропагандистском тексте ни разу.

Автор склонен расценивать это как плохой знак. Нами займутся отдельно...

Хотя, с другой стороны, пытаясь поглотить Украину, можно и зубы сломать...

Николай Писарчук