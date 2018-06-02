Суд над Луценко: «чистка кадров» не подтверждается

Сегодняшние показания очередного свидетеля по делу Луценко снова отличаются от показаний, зафиксированных прокуратурой в протоколах допросов. Бывший начальник департамента работы с персоналом МВД Украины заявляет, что прямого указания Юрия Луценко трудоустроить на работу его водителя не было и действия министра были законны. Другой свидетель вообще удивляет своим статусом свидетеля - никаких сведений по делу ему не известно, его допрос длился менее 20 минут.

Опять про "чистку кадров"

Напомним, что экс-министра Луценко, в частности, обвиняют в незаконном трудоустройстве в МВД его водителя Леонида Приступлюка. Поэтому уже шестого свидетеля из 148 допрашивают в Печерском суде по этому эпизоду.

Свидетель Николай Курко в феврале 2005 года подписывал заключение о принятии на службу Приступлюка, занимая в то время должность начальника департамента работы с персоналом МВД Украины.

- Вы сообщили в своих показаниях, что был нюанс с возрастом Приступлюка. Что вы имели в виду? - спрашивает прокурор Дмитрий Лобан.

- То, что ему было при приеме 46 лет. Согласно пункту 7 положения о прохождении службы он якобы уже достиг предельного возраста пребывания на службе, но согласно другим нормативным документам его можно было принять на службу.

- Вы получили лично от Луценко указание, на какую именно должность принять Приступлюка в органы внутренних дел? - Интересуется адвокат Луценко Алексей Баганец.

- Нет, лично от министра - нет. Была лишь команда оформить дело.

- Во время встречи в кабинете Мельника (Валерий Мельник - бывший заместитель министра Луценко. - Авт.) он вам говорил, на какую именно должность надо назначить Приступлюка?

- Нет, он сказал передать дело в департамент.

- То есть ни Луценко вам такого указания не давал, ни Мельник? - уточняет Баганец.

- Нет.

- На работу в органы внутренних дел Приступлюк был принят на законных основаниях или с нарушениями требований закона? - продолжает допрос адвокат.

- Если брать закон, нарушений не было, - уверяет Курко.

- Как вы можете объяснить, что, будучи трижды допрошенным на стадии досудебного следствия, вы каждый раз меняли показания?

- Я не менял свои показания и сейчас не меняю.

- У меня есть показания, и они совершенно разные, - настаивает Баганец. - Причем с каждым допросом свидетель вспоминает все больше и больше о причастности Луценко о принятии Приступлюка на работу...

Адвокат просит судью Сергея Вовка ознакомить свидетеля с показаниями его собственных допросов. После этого ставит контрольный традиционный вопрос.

- Вы подтверждаете свои показания о том, что после назначения Луценко министром внутренних дел в аппарате началась "чистка кадров"?

Одно и то же словосочетание "чистка кадров" странным образом употребляли на стадии досудебного следствия чуть ли не все допрошенные свидетели.

Прокуратура на этот вопрос реагирует очень болезненно.

- Уважаемый суд, адвокат оглашает показания свидетеля, присваивая полномочия председательствующего, что недопустимо! - мгновенно поднимается прокурор Виктор Клименко.

Судья Вовк предлагает Баганцу иначе сформулировать вопрос.

- Была ли "чистка кадров" после назначения министром внутренних дел Луценко, он набирал "лиц из своего окружения"?

- Смена кадров шла, а были ли эти люди из окружения министра или нет - откуда я знаю?

- "Чистка кадров" - это ваш термин? - Не отступает Баганец.

- Это сталинский термин, - простодушно отвечает Курко. - Шла замена кадров. Где была ротация, где замена...

- Получали ли вы какие-то незаконные указания от министра Луценко при принятии Приступлюка на службу? - продолжает атаку вопросами Игорь Фомин.

- Я не помню незаконных указаний, ничего противозаконного не было, - говорит Курко.

- А если бы вы бы получили такое незаконное указание, как бы вы действовали?

- Я бы положил рапорт на стол.

Вовк присадил прокуроров

Юрий Луценко спрашивает у Курко, где работали водители других министров внутренних дел.

- Знаю, что у министра Кравченко водитель тоже работал в «семерке», в департаменте оперативно-розыскной деятельности. У Смирнова и Белоконя - не помню, - говорит свидетель.

- Вы слышали мои слова из телефонной трубки, по которой Мельник получал указания о Приступлюке?

- Нет, не слышал. Я читал в своих показаниях, что там был громкая связь, но, по-моему, ее там не было.

Прокурор Клименко заметно нервничает и просит судью объявить показания Курко, "поскольку в показаниях свидетеля во время судебного заседания и предварительного допроса содержатся существенные различия, в частности, слышал он или не слышал указания министра Луценко".

- Обстоятельства устанавливаются и путем допроса в ходе судебного заседания, - отмечает Вовк. - Сейчас свидетель также сообщает обстоятельств. Если вы считаете, что есть противоречия, вам предлагается задать ему вопросы, чтобы их устранить.

Прокуроры наперебой настаивают на объявлении показаний. По лицам судей видно, что им такая перспектива не нравится. Они на месте советуются и Вовк объявлят решение:

- Такие обстоятельства уже выяснены в суде, суд отказывается зачитывать показания свидетеля именно по этому вопросу... Свидетелю были уже предоставлены все протоколы... Задавайте вопросы. Для этого не нужно объявлять полностью показания. Этот вопрос состоит в плоскости оценки доказательств - а это прерогатива суда. Как вы это себе понимаете - это ваши, простите, проблемы.

В зале раздается смех.

В ответ Вовк уже со строгим видом обращается к присутствующим:

- Участники судебного заседания, если вы продолжать вести себя таким образом, вас будут удалены!

Еще немного поатаковав Курко вопросами, его отпускают.

Перед допросом второго свидетеля Вовк объявляет технический перерыв на две минуты.

Луценко будет общаться с прессой на бумажках

В перерыве судебного заседания журналисты к Юрию Витальевичу уже не подходят. Экс-министру запрещено общаться с прессой. Формально этот запрет наступил сразу после взятия его под стражу. Но обычно в перерывах он отвечал на записки с вопросами от журналистов в своем иронично-сатирическом стиле. Но, как стало известно, ГПУ потребовала от нынешнего министра внутренних дел наказать начальника конвоя и работников милиции за вольное общение Луценко с прессой и депутатами. Поэтому за поведение экс-министра у грифоновцев могут быть проблемы. Чтобы не подставлять бывших подчиненных, Луценко решил придерживаться формальностей. Отныне журналисты могут лишь задавать ему вопросы на записочках и передавать их через адвокатов, а он письменно отвечать.

Адвокаты уже сегодня взяли на себя функцию ретрансляторов заявлений Луценко.

Ссылаясь на слова экс-министра, защитники сообщают прессе, что, по мнению Луценко, сегодня было окончательно развалено обвинение ГПУ незаконном трудоустройстве Приступлюка в МВД. Так экс-министр прокомментировал показания Курко.

- Ключевое звено обвинения с первого эпизода окончательно рассыпалась - Курко заявил, что не слышал каких-либо личных указаний Луценко о назначении Приступлюка в разведку. То же ранее заявлял свидетель Прилипко (экс-руководитель департамента разведки и поисковой деятельности МВД Алексей Прилипко. - Авт.). Таким образом, попытки Генпрокуратуры подпереть лживую выдумку экс-помощника министра (Валерия Мельника. - Авт.), На которой строится все обвинение, потерпели крах, - отмечает Луценко.

Свидетель, который ни о чем не говорит

Седьмой свидетель по делу Луценко - бывший начальник одного из отделов департамента по работе с персоналом МВД Андрей Браславский. Он говорит, что о Леониде Приступлюке ему ничего не известно, да и вообще он его даже не знал лично во время службы.

Он также заявляет, что не получал от Луценко никаких указаний по трудоустройству в МВД его водителя, и с Юрием Витальевичем он лично не общался.

Вопросов к такому свидетеля почти ни у кого не возникает.

- Я считаю, что в данном случае суд должен сделать замечание прокуратуре о включении такого свидетеля, - говорит Луценко. - Ничего не может сказать о Приступлюке и числится для того, чтобы создать видимость большой доказательной базы против Луценко. 148 свидетелей нарисовали, и из них 2/3 будут примерно, как этот свидетель, и ничего не смогут сообщить.

После допроса продолжительностью менее 20 минут Браславский уходит.

- Таких свидетелей, как мы только что заслушали, можно штук 20 вызывать, - говорит Луценко Вовку.

А вот важный свидетель Мельник, чье имя упоминают на каждом заседании, сегодня не явился.

- У меня ходатайство доставить приводом господина Мельника, - настаивает Луценко. - Он сегодня не пришел, сознательно желая узнать показы Курко. Тянуть, пока он договорится с прокуратурой, как ему отпираться в этой ситуации, я бы считал невозможным.

Вовк эту просьбу отклоняет. Но в тройке свидетелей, запланированных вызвать на следующее заседание, называет и Мельника.

Продолжение следует.

Анна Ященко