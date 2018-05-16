Вехи недели. Тимошенко ждет приговора, милиция занялась своим делом

Тимошенко остается определяющим фактором украинской политики... Длительность газового перемирия с Москвой не возьмутся оценивать даже экстрасенсы... Ющенко отказался уходить…

ВОНА в центре внимания

Бывший премьер продолжает оставаться в центре внимания не только украинской, но и европейской общественности. На этот раз Юлия Тимошенко впервые стоя выступала в Печерском суде в ходе завершающих дебатов. Смену положения тела она объяснила тем, что обращается к украинскому народу, а не к судье и прокурорам. В остальном позиция Юлии Владимировны осталась неизменной: вины за подписание газовых контрактов за собой она не чувствует, пребывание под стражей считает политическим заказом Виктора Януковича, а себя – его основным конкурентом. Лидер «Батькивщины» заверила, что не собирается просить помилования у президента. Тот как раз внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о декриминализации экономических преступлений.

Судя по тому, что Януковича в Варшаве в рамках саммита «Восточного партнерства» встретил прохладный прием европейских политиков, речь Тимошенко услышали не только украинцы, но и представители Европейского Союза. Как лидеры европейских структур в целом, так и президенты и премьеры отдельных государств ЕС не стали скрывать обеспокоенности делом Тимошенко. Фактически происходит прямая увязка реабилитации Тимошенко с будущей евроинтеграцией. Пока нет ясности, насколько Янукович готов прислушаться к пожеланиям европейских партнеров, оттеняемых уже привычными словесными эскападами экс-премьера. Ответ на вопрос о восприимчивости президента к внешним аргументам будет получен не раньше 11 октября, когда в Печерском суде собираются объявить приговор Юлии Тимошенко.

Газовая удавка ослабилась?

Не менее интересно, как будут развиваться отношения между Россией и Украиной в энергетической сфере. Договоренности Януковича с Путиным и Медведевым необходимо доработать, как признал министр иностранных дел Константин Грищенко.

Вряд ли стоит ожидать от нашей власти таких резких движений, как те, что позволила себе Турция, разорвавшая контракт на поставку «голубого золота» из-за отказа Газпрома сбросить цену. Скорее, официальному Киеву придется искать поддержки в Европейском Союзе, где могут увязать предоставление помощи с освобождением Юлии Тимошенко.

Хотя судьба украинского экс-премьера беспокоит и российское руководство, об этом в Москве предпочитают не высказываться вслух.

Вертикаль власти трещит

Не приносят радости Виктору Януковичу и действия исполнительной власти. Украину уже в ближайшее время ожидают непопулярные шаги, в частности повышение цен на газ для населения. Такой вывод можно сделать из заявлений побывавшего за океаном на переговорах с МВФ и Всемирным банком вице-премьера Сергея Тигипко. Его готовность ввести свою «Сильную Украину» в состав Партии регионов, как и стремление «очеловечить «регионалов», высказанное спикером Верховной Рады Владимиром Литвином, вряд ли порадуют президента.

Ко всему прочему отличились украинские милиционеры, которые понесли тяжелые потери – двое убитых и четверо раненых – в столкновении с российскими киллерами. Последних удалось блокировать и уничтожить в Одессе после нескольких часов обстрела из пулеметов и гранатометов. На Западе после подобных инцидентов руководство МВД уходит в отставку, но Украине это не грозит.

Ющенко порадовал противников

Заблаговременно анонсированная попытка отправить третьего президента страны на политическую пенсию провалилась. Виктор Ющенко в ходе заседания политсовета «Нашей Украины» отказался признавать себя в качестве непреодолимого препятствия для объединения национал-демократов.

Действительно, дело не в Викторе Андреевиче, ведь неспособность правых политиков к консолидации является их отличительной чертой уже много лет. Ющенко собирается совершить акт политического харакири, возглавив избирательный список «Нашей Украины» на парламентских выборах.

Это обещание порадовало противников бывшего лидера революции на Майдане куда сильнее, чем его сторонников.

Евгений Магда